Le faux-pas de Fuenlabrada et Westermann chez le CB Tizona de Tidjan Keita

Dans la quête d’une remontée directe en Liga Endesa, le club de Fuenlabrada a pris du retard pour finir premier de la saison régulière ce week-end. Après six victoires de suite, l’équipe de Léo Westermann a perdu ce dimanche 16 mars à Burgos chez le septième du championnat, le CB Tizona.

Incapable de tenir le deuxième club de Burgos, les joueurs de la banlieue de Madrid ont fini à -20 (100 à 80). En sortie de banc, l’intérieur français Tidjan Keita (2,08 m, 28 ans, 7,2 points et 4,4 rebonds par match) a marqué 6 points à 100% de réussite aux tirs en l’espace de 9 minutes, en plus de 2 rebonds et 1 contre. Quant à Léo Westermann (8,7 points, 2,6 rebonds et 3,9 passes décisives par match), il a certes inscrit 11 points, pris 5 rebonds et donné 3 passes décisives, mais ses 7 pertes de balle, sur les 17 de son équipe, ont coûté cher aux Madrilènes au cours de la rencontre.

Toujours bien placé dans la course à la montée

Avec une victoire, le club madrilène (21 victoires et 4 défaites) aurait pu recoller à la deuxième place du championnat et se placer à une victoire de l’autre équipe de Burgos, leader actuel de Primera FEB (le nouveau nom de la LEB Oro). Westermann et ses coéquipiers auront la possibilité de se rattraper, notamment en avril quand ils joueront coup sur coup l’Estudiantes et San Pablo Burgos, respectivement deuxième (22 victoires et 3 défaites) et premier (23-2) au classement. Cette double confrontation interviendra cinq matchs avant la fin de saison régulière et le début des playoffs, lors duquel un deuxième ticket pour monter en Liga Endesa sera donné au vainqueur de ces phases finales.