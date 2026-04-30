Le goût amer de la défaite en finale de Coupe de France est encore là. Mais Le Mans n’a pas le luxe de s’y attarder. Cinq jours après avoir laissé filer un avantage de plus de 15 points dans les dernières minutes face à Monaco, le MSB retrouve la Betclic ELITE ce jeudi soir face au SLUC Nancy. L’enjeu est clair : rester dans la course aux six premières places et décrocher un billet direct pour les playoffs.

Retrouver « des leviers de motivation très profonds »

La pilule est difficile à avaler, mais Guillaume Vizade choisit de regarder devant. Le coach manceau voit dans ce calendrier chargé une opportunité plutôt qu’un fardeau. « Dans cette fin de saison, avoir des matchs rapprochés, je pense que c’est une bonne chose pour les joueurs. Ils ont faim de compétition et on a travaillé suffisamment pour avoir des outils dans la poche afin de répondre », confie-t-il à nos confrère du Maine Libre.

D’autant plus que le MSB a encore de vraies choses à jouer, à commencer par une place dans le top 6. Actuellement en zone play-in, Le Mans veut en finir avec cette position inconfortable et valider un accès direct aux playoffs. Ce match contre Nancy entre pleinement dans cette logique.

Doumbia de retour, Nolley en embuscade

Bonne nouvelle côté manceau, Ugo Doumbia devrait être de retour après deux matchs manqués pour congé paternité. Le MSB retrouve ainsi un élément important dans sa rotation à un moment clé de la saison.

PROFIL JOUEUR Ugo DOUMBIA Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 23 ans (16/02/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3,2 #197 REB 1,8 #172 PD 1 #156

En face, le SLUC Nancy dixième de Betclic Elite avec 12 victoires pour 15 défaites, arrive avec ses propres ambitions. Les Lorrains ont trois journées pour consolider leur place en play-in, avec Boulazac (11e) dans le rétroviseur une victoire derrière, et Chalon (9e, 13v-14d) en ligne de mire. En plus, Nancy dispose de l’avantage dans les confrontations directes face aux Bourguignons, grâce à leur large victoire 102-80, ce qui rend ce sprint final particulièrement ouvert.

Vizade ne minimise pas la menace. « C’est une équipe avec un énorme potentiel athlétique, avec des joueurs de grande taille à tous les postes », prévient-il. Le SLUC peut en effet s’appuyer sur Landers Nolley II, meilleur scoreur de Betclic Élite, capable de passages de très haute volée. À cela s’ajoute le retour en forme d’Aundre Hyatt, qui disputera ce jeudi son deuxième match de 2026 depuis son retour de blessure avec davantage de rythme dans les jambes qu’à sa première réapparition face au Portel.