Le Mans va affronter une équipe de Peristeri au visage bien différent

Après son succès de prestige face à l’Unicaja Malaga, Le Mans a l’occasion de se mettre en bonne posture pour une possible qualification au top 16 de la Basketball Champions League. Pour cela, il faudra l’emporter sur le parquet de de Peristeri, qui possède le même bilan comptable que les Sarthois (2 victoires – 2 défaites). Facile vainqueur des Grecs au match aller (96-68), l’entraîneur manceau Elric Delord s’attend cependant à un match bien différent de la première manche.

« Ils sont bien plus en forme dorénavant, car au match aller, ils venaient juste de reprendre le championnat, alors que nous, on avait commencé depuis quelque temps, prévient Elric Delord auprès du Maine Libre . Il y avait donc un différentiel physique assez important entre nous. Tactiquement, ils sont aussi plus en place. Ça va être un duel compliqué à l’extérieur, surtout que c’est vrai pour n’importe quelle équipe, lorsque tu as pris une volée, tu t’en souviens… »

Mais entre-temps, l’équipe du Mans a également changé, avec l’arrivée du meneur Trevor Hudgins à la place de Nate Mason. Pour sa première expérience européenne, le gaucher de 24 ans débute d’ailleurs plutôt bien avec le MSB (13,5 points, 2,3 passes décisives et 1,8 pertes de balles à 44% de réussite aux tirs en 24 minutes de jeu sur 4 matchs de Betclic ELITE). Surtout, Le Mans doit encore gagner en régularité tout du long d’une rencontre, comme en atteste la dernière défaite contre Bourg-en-Bresse en championnat de France.

« On a fait pas mal de bonnes choses sur ce match, après on doit creuser l’écart avant, mais on ne le fait pas, analyse le technicien manceau. On laisse Bourg dans la rencontre et quand ils montent sur la fin, on n’a plus de répondant, plus de jus… »