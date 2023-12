[Vidéo] Tidjane Salaun (Cholet) particulièrement adroit contre Darüssafaka

Basketball Champions League - Pour s'imposer contre Darüssafaka en BCL et ainsi renouer avec la victoire après une période disette, Cholet a pu compter sur son jeune prospect Tidjane Salaun, particulièrement adroit à 3-points ce mardi (24 points).

La Basketball Champions League commence petit à petit à devenir le jardin de Tidjane Salaun. Le jeune prospect de Cholet a une nouvelle fois brillé lors de la victoire de son équipe contre Darüssafaka, la première depuis le 7 novembre dernier (97-86). Le club des Mauges a particulièrement bien débuté sa partie grâce à son grand et jeune joueur (2,05 m, 18 ans), qui a fait démonstration de son tir et de son adresse ce mardi : 24 points à 9/13 aux tirs, dont 5/6 à 3-points. Une contribution statistique dans la lignée de son très bon début de saison européen (9 points et 3,3 rebonds à 48% de réussite aux tirs), où il performe davantage qu’en Betclic ELITE pour le moment (5,9 points et 3 rebonds à 29% de réussite aux tirs).

Retour en vidéo sur la performance de Tidjane Salaun contre Darüssafaka :