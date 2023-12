Après six revers consécutifs, Cholet regoûte à la victoire contre Darüssafaka

Basketball Champions League - Cholet a profité de la réception des Turcs de Darüssafaka pour mettre fin à une série de six défaites toute compétition confondue (97-86). Les Choletais font coup double en s'assurant à minima de jouer le play-in de la BCL.

Le lourd fardeau de six défaites consécutives toute compétition confondue peut enfin quitter les épaules choletaises. Les hommes de Laurent Vila peuvent de nouveau apprécier le goût de la victoire après leur succès à domicile contre Darüssafaka ce mardi soir en Basketball Champions League (97-86). Cette victoire assure à minima à CB de disputer le play-in de la BCL.

𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘀𝗽𝗼𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵! @CB_Officiel climb to 3-2, share the top of the group with Tenerife, and these two go 𝗵𝗲𝗮𝗱-𝟮-𝗵𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗱𝗮𝘆 to determine who's #1 in Group C. #BasketballCL pic.twitter.com/VbiwFwymh9 — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 5, 2023

Deux équipes avec des visages bien différents

Avant la réception de Darüssafaka, la dernière victoire de Cholet datait… de son déplacement en Turquie. C’était le 7 novembre dernier. Depuis, l’équipe des Mauges a vécu une traversée du désert avec six défaites consécutives en Betclic ELITE (Paris, Nancy, ASVEL, Saint-Quentin Gravelines-Dunkerque) et en BCL (Riga). Cette funeste série a pris fin ce mardi soir à la Meilleraie avec un collectif au rendez-vous malgré plusieurs absences clés (Craig Randall II non qualifié, Vojtech Hruban malade).

Cholet a retrouve de l’allant offensivement

Mais face à une équipe turque également décimée en comparaison avec la manche aller (l’ancien parisien Kyle Allman Jr. a notamment quitté le club entre-temps), Cholet a d’emblée pris le match par le bon bout. Emmené par un très adroit Tidjane Salaün (24 points dont 5/6 à 3-points) et un Gérald Ayayi entreprenant (13 points, 3 rebonds et 4 passes décisives), CB a retrouvé un allant offensif porté disparu depuis quelques semaines (25-14, 10′). Un bon départ qui a permis de mettre le club des Mauges sur les bons rails pour le restant de la partie. L’axe meneur – pivot de Cholet, constitué de T.J. Campbell (11 points et 10 passes décisives) et Neal Sako (24 points et 10 rebonds), a retrouvé sa pleine efficience pour dominer une équipe de Darüssafaka porté par le trop esseulé Abdur-Rahkman (25 points dont 6/9 à 3-points).

Avec cette victoire, Cholet s’assure de jouer de le play-in de la BCL et peut même espérer plus que cela. Les hommes de Laurent Vila joueront la 1re place du groupe le 19 décembre prochain lors de la réception de Tenerife.

