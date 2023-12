Cholet (sans Craig Randall) reçoit un Darussafaka totalement remanié : « Oui, c’est une autre équipe »

Après sa défaite à Riga, Cholet Basket doit s’imposer contre Darussafaka Istanbul ce mardi 5 décembre à la Meilleraie.

Les deux équipes ont le même bilan (2 victoires et 2 défaites) dans le groupe C de la Ligue des Champions (BCL). Le 7 novembre dernier, l’équipe de Laurent Vila y avait remporté son dernier match, avant d’enchaîner les défaites ensuite. Cependant, l’équipe turque vient de subir de nombreux départs en raison de problèmes financiers. L’ancien arrière de Paris Kyle Allman a par exemple quitté le club pour rejoindre le voisin du Besiktas Istanbul.

Laurent Vila est revenu sur ces multiples changements dans Ouest-France :

« (dimanche) On finalise la préparation des vidéos avec le staff, on a déjà commencé la préparation avec un plan de jeu par rapport à leurs forces et on apprend que Kyle Allman signe à Besiktas… Forcement, c’est particulier et ça change un peu le plan de match. C’est quand même le leader de cette équipe au niveau du scoring, celui qui pose des problèmes aux adversaires. On le connaît bien depuis son passage à Paris. On l’avait plutôt bien verrouillé au match aller et l’idée, c’était de continuer à faire ce travail-là. Maintenant, on n’a plus à le faire, mais on fera autrement, contre les autres…

[…] Ce sera effectivement un autre match. Il n’y a plus Janis Timma, il n’y a plus Mason Jones, mais Todd Withers est revenu, il n’avait pas joué le match aller contre nous. Oui, c’est une autre équipe. On peut imaginer des choses différentes, des passages en zone par exemple pour se protéger des fautes. On l’a retravaillé d’ailleurs au cas où. On verra ce mardi… Ils ont leurs problèmes. Nous, on doit se concentrer sur nous, se focaliser sur ce qu’on a travaillé pour se remettre la tête à l’endroit. Notre dynamique, notre défense qui est notre point fort aujourd’hui, mais aussi notre relance qui nous manque. Notre jeu. Je vois que les efforts sont faits. »