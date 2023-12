Kyle Allman change de club et va affronter Paris

EuroCup - Passé du Darussafaka au Besiktas Istanbul, Kyle Allman Jr va se retrouver sur la route du Paris Basketball sur la scène européenne.

Au moins, c’est un transfert qui ne nécessitera pas un long déménagement. De la Volkswagen Arena, où il avait élu domicile avec le Darussafaka Istanbul en début de saison (14 points à 39%, 4 rebonds et 3,8 passes décisives en 4 matchs de BCL), Kyle Allman (1,93 m, 26 ans) va transiter de six kilomètres afin de rallier l’Akatlar Arena, l’antre du Besiktas Istanbul.

Engagé par le club stambouliote pour un an et demi, le combo-guard américain va renouer avec l’EuroCup, où il avait tant brillé la saison dernière sous les couleurs de Paris (18,7 points et 4,4 passes décisives). Un club parisien qu’il a marqué de son empreinte entre 2021 et 2023, étant notamment l’auteur du buzzer-beater qui avait offert à l’équipe de la capitale la toute première victoire de son histoire en Betclic ÉLITE à Cholet, et qu’il retrouvera donc aussi en 2023. Seul bourreau européen de Paris cette saison (68-63 le 21 novembre), le Besiktas accueillera les hommes de Tuomas Iisalo le 30 janvier prochain à Istanbul. L’occasion pour Allman de montrer qu’il a encore progressé ?