Amadou Sidibé (ex-Evreux et Tours) poursuit sa carrière en Hongrie

Amadou Sidibé (2,03 m, 29 ans) va découvrir un nouveau pays dans le cadre de sa carrière professionnelle. L’international ivoirien vient de s’engager avec le club hongrois de Sopron KC, actuel 11e de son championnat. L’intérieur de 29 ans avait pourtant débuté l’exercice 2023/24 en Allemagne, à Würzburg en BBL. Mais l’ancien joueur d’Evreux (2020/21) ou de Tours (2021/22) en Pro B n’a disputé que quatre matchs avec le club allemand (2,5 points et 2,8 rebonds en 10 minutes de jeu en moyenne) et a donc décidé d’aller voir ailleurs. Après ces deux expériences successives en France dans l’Eure et en Indre-et-Loire, Amadou Sidibé a joué en première division argentine (Penarol) et en deuxième division espagnole (Lleida).

ℹ️ OFFICIAL: Sidibe signs with Sopron for the remainder of the season. 🫱🏻‍🫲🏼✍️🏼

Sopron KC needed a big man, and they filled the hole, with Amadou Sidibe, who played in the World Cup earlier this year for Ivory Coast.#PlayersGroup #AmadouSidibe pic.twitter.com/LsQOojYWPX

— Rational Sports Management (@Rtnlsprtsmn) December 4, 2023