Le Pôle France triomphe à l’ANGT de Belgrade et décroche son billet pour Abou Dabi

Le Pôle France a frappé fort à Belgrade. Après un parcours parfait tout au long du tournoi, les Français ont conclu en beauté en dominant les U18 de Milan en finale (60-74). Cette victoire leur permet de décrocher une qualification automatique pour les finales de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), qui auront lieu du 22 au 25 mai à Abou Dabi.

Les jeunes espoirs de l’INSEP n’ont jamais été menés au score dans cette finale. Dès l’entame du match, ils ont imposé leur rythme avec un départ canon (5-20), porté par un Hugo Yimga-Moukouri en grande forme (19 points, 9 rebonds). L’ailier a été l’un des principaux artisans de la victoire, bien épaulé par le MVP de cette édition Noa Kouakou-Heugue (15 points, 9 rebonds) et Cameron Houindo (10 points, 6 rebonds).

2008-born 6'8" 🇫🇷 Hugo Yimga Moukouri delivered an impressive performance in the final of the ANGT Belgrade, contributing 19 points and 9 rebounds to U18 Pôle France INSEP Paris' 74-60 victory over U18 EA7 Emporio Armani Milan, clinching a spot in the Adidas Next Gen EuroLeague… pic.twitter.com/JpuWQpaPI8

— Scouting lab (@scouting_lab) March 9, 2025