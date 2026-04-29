“Le premier pivot parfait de l’histoire” : Un Hall of Famer conquis par Victor Wembanyama

Victor Wembanyama n’a pas seulement franchi un cap collectif avec les Spurs en validant leur qualification pour les demi-finales de conférence Ouest mardi. Le Français a aussi marqué les esprits individuellement, jusque dans les studios d’Inside the NBA. Après la victoire décisive contre les Blazers, Shaquille O’Neal n’a pas caché son admiration, fait rarissime pour l’ancien pivot des Lakers.

Une déclaration d’amour signée Shaquille O’Neal

Connu pour son regard critique sur l’évolution du jeu intérieur, The Diesel a cette fois totalement validé le phénomène français. « Je pense que Wemby est le premier intérieur parfait qui ait jamais été créé. Il sait shooter, mettre des lancers francs, défendre, attaquer, c’est un excellent joueur d’équipe. Je suis content pour lui. Pour moi, c’est un vrai plaisir de le regarder jouer. »

Cette déclaration forte est loin d’être anodine, venant d’un ancien joueur qui a longtemps regretté la disparition des pivots dominants « à l’ancienne ». Le premier pick de la draft 1992 a longtemps fustigé les intérieurs qui n’évoluent pas proche du panier, et n’a jamais caché sa préférence pour le jeu au poste bas.

Mais face à Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans), même Shaq a dû mettre de l’eau dans son vin. « D’habitude, je n’apprécie pas la façon dont les intérieurs jouent de nos jours, mais il joue tellement à la perfection que je respecte vraiment son style de jeu. »

"Wemby is the first perfect big man that's ever created." —@Shaq with amazing praise for Victor Wembanyama 😳 pic.twitter.com/fN96RbmlPP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 29, 2026

Des playoffs déjà marquants pour Victor Wembanyama

Pour sa toute première série de playoffs, Victor Wembanyama a confirmé les attentes qui l’entourent. Malgré un match 2 tronqué à cause d’un protocole commotion, Wemby a affiché des moyennes impressionnantes : 21,0 points, 8,8 rebonds et 4,0 contres de moyenne en 26 minutes de temps de jeu.

Au-delà des chiffres, c’est surtout son impact global qui frappe. L’ancien Nanterrien est capable de protéger le cercle, de créer en attaque et de s’écarter loin du panier. Le Français incarne cette nouvelle génération d’intérieurs complets, mais pousse tous les curseurs un cran plus loin.

WEMBY SENDS IT TO SPACE 👽 Even his dad couldn't believe the block. pic.twitter.com/y8utrhoxuF — ESPN (@espn) April 29, 2026

Sa saison 2025-2026 confirme ce statut à part. L’Alien a été élu Défenseur de l’année à l’unanimité et s’est imposé comme le leader d’une équipe texane de retour au premier plan.

Depuis ses deux matchs sur le parquet de Las Vegas en octobre 2022 et la découverte du phénomène par le grand public américain, la pression n’a cessé de s’intensifier sur les larges épaules du natif du Chesnay. Trois ans et demi plus tard, Victor Wembanyama a franchi tous les paliers avec brio, réussissant même l’exploit de se voir adoubé par Shaquille O’Neal.