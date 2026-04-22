Les Lakers continuent de maîtriser leur premier tour de Playoffs, et ce, en dépit des absences de Luka Doncic (2,01 m, 27 ans) et Austin Reaves. Vainqueurs 101-94 du Game 2 face aux Rockets, les Californiens ont pris la série par le bon bout (2-0) sur les ailes d’un excellent LeBron James, toujours vert dans sa 23ème saison NBA.

Car à 41 ans, le King n’a rien perdu de sa capacité à peser sur une rencontre de post season. Auteur de 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives mardi devant ses fans, le quadruple MVP a une nouvelle fois livré une prestation complète, avec en point d’orgue un 4e quart-temps exceptionnel (14 points) pour emporter la décision. Preuve de la compétitivité du natif d’Akron dans les joutes printanières.

LEBRON STARRED IN GAME 2 🌟 👑 28 PTS

👑 8 REB

👑 7 AST LAKERS TAKE A 2-0 SERIES LEAD! pic.twitter.com/TxXDpKiPpd — NBA (@NBA) April 22, 2026

« Je vis l’instant présent »

Interrogé au sortir du match sur son approche des playoffs à ce stade de sa carrière, le rookie de l’année 2004 a livré une réflexion empreinte de lucidité dans des propos relayés par Dave McMenamin d’ESPN. « Je vis l’instant présent. Je ne sais pas combien d’occasions il me reste de jouer les playoffs dans ma carrière. »

Une déclaration aussi forte que prudente, qui tranche avec l’image du joueur éternel qui est la sienne. Conscient que la fin du voyage se rapproche, LeBron James n’en reste pas moins animé par la même flamme pour sa 19ème campagne de post season. « Je vis pour les playoffs. J’ai commencé à 21 ans, et ça fait 20 ans que je ne pense qu’à ça. »

“I don't know how many more opportunities I'll get to play in the postseason in my career. So … s—, I live for this moment. I live for the postseason.” – LeBron James pic.twitter.com/Ci91mfyqzu — Dave McMenamin (@mcten) April 22, 2026

Dernière campagne ou pas, LeBron James permet aux Lakers de mener par deux victoires à zéro face à Houston. Une domination dont beaucoup d’observateurs doutaient au coup d’envoi de la série au regard des absences des deux meilleurs marqueurs angelinos, au premier rang desquels Luka Doncic, véritable locomotive de la bande à JJ Redick et auteur d’un exercice 2025-2026 encore époustouflant (33,5 points, 7,7 rebonds et 8,3 passes décisives).

Les Purple & Gold auront l’occasion de faire le trou lors du Game 3 prévu vendredi dans le Texas (2h00 du matin). Et compteront une fois de plus sur les 23,5 points, 8,0 rebonds et 10,0 assists de moyenne de LeBron James dans la série pour faire la différence.