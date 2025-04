L’Espagne lance son équipe B avec Jaume Ponsarnau à sa tête

Dans une volonté de préparation à long terme, la sélection espagnole masculine se dote d’une équipe B, aussi appelée « équipe A’ », qui servira de vivier à la formation principale. La direction de cette nouvelle équipe a été confiée à Jaume Ponsarnau, entraîneur du club de Bilbao et ex-adjoint de Sergio Scariolo lors des campagnes européennes victorieuses de 2015 (or) et 2017 (bronze).

🚨 OFICIAL | #LaFamilia contará con un segundo equipo 👉 España B 🎙️ @sergioscariolo: "Un proyecto importante, novedoso, que viene para quedarse y convertirse en un hábito fundamental" #SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) April 23, 2025

Jaume Ponsarnau, formateur reconnu, choisi pour guider l’équipe A’

Connue pour sa capacité à développer de jeunes talents, Ponsarnau aura pour mission de faire émerger les futurs cadres de l’équipe A. Ce projet est pensé comme une continuité logique de la politique de formation mise en place autour des U22, avec une approche moins strictement basée sur l’âge mais plus sur le potentiel à intégrer à terme le groupe principal.

« C’est un projet très important pour nous. Nous voulons que l’équipe nationale masculine ait une deuxième équipe qui soit considérée comme l’équipe réservoir de l’équipe nationale senior », a expliqué Sergio Scariolo dans un communiqué officiel de la Fédération espagnole de basketball (FEB). Il a salué chez son ancien adjoint une « grande capacité à obtenir des résultats, mais aussi à développer de jeunes joueurs et à les améliorer ».

Une préparation commune à l’été 2025

L’équipe A’ bénéficiera des mêmes conditions que la sélection principale : stages conjoints, partage d’infrastructures et philosophie de jeu identique. Les deux formations se réuniront dès cet été à Madrid et Malaga, en vue de l’EuroBasket 2025. L’Espagne suit ainsi un modèle déjà adopté en France ou aux États-Unis, avec des groupes élargis pour anticiper les échéances à venir.