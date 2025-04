Lien Phillip conclut au buzzer la remontada de Denain chez l’ASA !

La 35e journée de Pro B ne manquait pas de fins de matchs à suspense, et surtout pas de remontée dans l’emballage final. Mais comme l’Élan Béarnais et Vichy plus tôt dans le week-end, Denain Voltaire a soufflé la victoire dans les derniers instants chez l’Alliance Sport Alsace (81-83).

L’ASA manque une occasion de se rapprocher des playoffs, Denain garde espoir pour le play-in

L’ASA (6e) partait pourtant bien pour consolider sa place dans le top 6 ce dimanche 27 avril. Emmené par un Shannon Bogues dans ses standards (18 points au final) et dominant au rebond (42 à 25), le club alsacien menait largement les débats à la pause (50-32).

Sauf que par la suite, tout a été plutôt en faveur de Denain, qui a rattrapé une grosse partie de son retard dans le 3e quart-temps en terminant cette période (67-62) sur un 13-2. Et même si la Forest Arena a vu les siens reprendre 10 points d’avance dans le dernier quart-temps (75-65), cela n’a pas suffi à décourager la résilience des Nordistes. Les Dragons ont terminé la rencontre par une dernière série de 9 points à 2, ponctué par Lien Phillip (12 points), auteur d’un tir à mi-distance gagnant pour ravir la victoire au buzzer.

Avec cette victoire, Denain (14e) reste en course pour une qualification au play-in, même si beaucoup de ses adversaires directs ont un match en moins. Retrouvez dans la vidéo ci-dessous le buzzer beater de Lien Phillip pour donner la victoire à Denain Voltaire chez l’Alliance Sport Alsace ! (81-83)