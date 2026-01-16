Recherche
Betclic ELITE

Limoges amoindri à Monaco : deux joueurs majeurs forfaits, Shawn Tanner attendu pour ses premières minutes

Betclic ELITE - Le Limoges CSP se rend à Monaco ce mardi soir sans Nicolas Lang ni Nikola Jovanovic, mais avec la perspective de voir Shawn Tanner disputer ses premières minutes en compétition officielle.
00h00
Limoges amoindri à Monaco : deux joueurs majeurs forfaits, Shawn Tanner attendu pour ses premières minutes

Déplacement compliqué pour le Limoges CSP à Monaco : absences, incertitudes… mais aussi une possible première pour Shawn Tanner.

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Le Limoges CSP se déplace sur le parquet de Monaco ce samedi pour la 16e journée de Betclic ELITE avec un effectif diminué prévient le journaliste du Populaire Matthieu Marot. Entre absences et incertitudes, la rencontre pourrait néanmoins être marquée par un premier événement côté limougeaud, avec les débuts potentiels de Shawn Tanner (1,94 m, 24 ans).

Limoges CSP privé de Lang et Jovanovic

Pour ce déplacement délicat, le club limougeaud devra composer sans sa gâchette Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans), préservé – et qui n’avait pas joué le dernier match contre Chalon-sur-Saône -, ni son pivot Nikola Jovanovic (2,11 m, 32 ans), touché au genou. Le premier est le joueur le plus utilisé de l’effectif avec 30 minutes de temps de jeu pour un apport de 12,5 points par match, la 2e marque offensive du groupe limougeaud. Le second apporte sa taille et sa vaillance avec ses 8,5 points et 2,9 rebonds en 15 minutes en sortie de banc. Deux absences de poids face à l’armada monégasque, qui compliquent encore un peu plus la tâche du CSP à l’extérieur.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nicolas Lang.jpg
Nicolas LANG
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 35 ans (01/05/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
12,5
#31
REB
1,4
#171
PD
3,1
#46

Mam Guisse attendu malgré la maladie

Malade ces derniers jours, le poste 3/4 Mamadou Guisse (1,97 m, 24 ans) devrait néanmoins tenir sa place sur le Rocher. Sa présence sera précieuse dans la rotation (8,4 d’évaluation en 19 minutes), alors que Limoges doit déjà faire face à un effectif restreint pour ce rendez-vous.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mamadou Guisse.jpg
Mamadou GUISSE
Poste(s): Ailier
Taille: 197 cm
Âge: 24 ans (15/12/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo bel.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,2
#119
REB
2,8
#106
PD
2,7
#52

Shawn Tanner vers ses premiers pas officiels

La principale nouveauté pourrait venir de Shawn Tanner (1,94 m, 24 ans). L’ailier pourrait disputer ses premières minutes en compétition officielle sous les couleurs du CSP. Une intégration progressive est attendue, mais ces débuts constitueraient un signal important pour la suite de la saison limougeaude.

Face au défi monégasque

Sur le parquet de la Salle Gaston Médecin face au club leader du championnat, Limoges sait que la marge d’erreur sera réduite. Amoindri, le CSP devra s’appuyer sur l’engagement collectif et saisir chaque opportunité pour exister dans cette rencontre relevée. Un sacré défi pour un CSP qui n’a gagné qu’un seul match en 7 déplacements cette saison.

Limoges
Limoges
Suivre

