L’improbable soirée de Fougères, le duo Desseignet – Cayol récidive au buzzer, Chartres et Saint-Vallier perdent gros

Poule A

Le Pays de Fougères se souviendra de son derby contre Lorient ! Après seulement 17 secondes de jeu, un gros problème technique sur la table de marque de la salle Justy-Specker a obligé le match à être délocalisé dans la salle Mimi Renno, située à quelques centaines de mètres.

La rencontre a donc repris une heure plus tard, devant quelques 500 spectateurs, « triés à la va-vite, jauge oblige » selon Ouest France. Les malchanceux auront même eu du mal à suivre la partie depuis YouTube, la caméra étant longtemps restée tournée à l’envers.

Mais le match a pu aller à son terme, et Fougères a dominé ce duel des outsiders, écrasant le CEP (95-75) qui a tout de même posé une réserve. Kilian Incredule n’est pas passé si loin du triple-double avec 16 points à 5/10, 10 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions.

Parmi les résultats importants à retenir, on notera que Chartres a quasiment dit adieu à la poule haute en s’inclinant à domicile face à Val de Seine (73-76). Présenté comme une armada en début de saison, le CCMB compte désormais quatre longueurs de retard sur le Top 7 à six journées de la fin.

En revanche, le promu Val de Seine est revenu à une petite victoire de la huitième place, profitant d’un résultat favorable dans le match entre Les Sables d’Olonne et Rennes. Le club vendéen a perdu une immense opportunité de faire un pas vers la poule haute en tombant à la maison malgré les 33 points de Josh Bascoe . L’URB revient donc à égalité à la septième place.

On pourra également souligner le meilleur match en carrière professionnelle du jeune Raphaël Djasrambaye (20 points à 10/12 et 10 rebonds pour 31 d’évaluation en 23 minutes) ou la nouvelle victoire du leader Levallois, malgré la belle résistance d’Angers (89-82).

Poule B

Dans la Poule B, le patron, c’est bien Le Havre ! Le STB a remporté le choc de haut de tableau à Orchies au bout de la prolongation, malgré les débuts convaincants de Mathias M’Madi côté BCO (23 points à 9/10).

Pour cela, Saint-Thomas a sorti la spéciale : la combinaison Thibault Desseignet – Steven Cayol pour un alley-oop à 0,7 seconde du buzzer final, profitant d’une mauvaise communication de la défense orchésienne. Un système qui avait déjà marché l’an dernier contre Saint-Vallier…

En ce qui concerne la course au Top 7, une forte tendance se dégage. Vaincu dans l’antre du Pays Salonais (83-76), Saint-Vallier compte désormais deux longueurs de retard dans la course à la poule haute, où Boulogne-sur-Mer a signé une belle opération en s’adjugeant le derby contre Loon-Plage (75-70), avec la première du revenant Jim Seymour (4 points en 12 minutes). Berck a également protégé ses intérêts en disposant de LyonSO (83-74). Les trois clubs nordistes sont à égalité à la cinquième place.

La formule de la NM1 étant ce qu’elle est, ce match comptait pour du beurre, mais Besançon a signé un joli petit exploit en s’offrant Fos-Provence, membre du Top 3 (85-77), grâce notamment aux 19 points en 16 minutes d’Idrissa Pouye. Il faudra désormais capitaliser sur cette grosse, mais inutile, victoire en vue du duel crucial pour le maintien ce week-end contre Metz.