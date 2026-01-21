Recherche
NM1

L’improbable soirée de Fougères, le duo Desseignet – Cayol récidive au buzzer, Chartres et Saint-Vallier perdent gros

Alors que se profile la fin de la première phase, la 20e journée de Nationale 1 se disputait mardi. Retrouvez le récapitulatif de la soirée.
|
00h00
Fougères a changé de salle en plein match, ce qui n’a pas empêché de battre Lorient

Crédit photo : Pays de Fougères Basket

Poule A 

Le Pays de Fougères se souviendra de son derby contre Lorient ! Après seulement 17 secondes de jeu, un gros problème technique sur la table de marque de la salle Justy-Specker a obligé le match à être délocalisé dans la salle Mimi Renno, située à quelques centaines de mètres.

La rencontre a donc repris une heure plus tard, devant quelques 500 spectateurs, « triés à la va-vite, jauge oblige » selon Ouest France. Les malchanceux auront même eu du mal à suivre la partie depuis YouTube, la caméra étant longtemps restée tournée à l’envers.

Mais le match a pu aller à son terme, et Fougères a dominé ce duel des outsiders, écrasant le CEP (95-75) qui a tout de même posé une réserve. Kilian Incredule n’est pas passé si loin du triple-double avec 16 points à 5/10, 10 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions.

Kilian INCREDULE
Kilian INCREDULE
16
PTS
10
REB
7
PDE
Logo NM1
FOU
95 75
LOR

Parmi les résultats importants à retenir, on notera que Chartres a quasiment dit adieu à la poule haute en s’inclinant à domicile face à Val de Seine (73-76). Présenté comme une armada en début de saison, le CCMB compte désormais quatre longueurs de retard sur le Top 7 à six journées de la fin.

En revanche, le promu Val de Seine est revenu à une petite victoire de la huitième place, profitant d’un résultat favorable dans le match entre Les Sables d’Olonne et Rennes. Le club vendéen a perdu une immense opportunité de faire un pas vers la poule haute en tombant à la maison malgré les 33 points de Josh Bascoe . L’URB revient donc à égalité à la septième place.

Josh BASCOE
Josh BASCOE
33
PTS
2
REB
4
PDE
Logo NM1
SAB
79 81
REN

On pourra également souligner le meilleur match en carrière professionnelle du jeune Raphaël Djasrambaye (20 points à 10/12 et 10 rebonds pour 31 d’évaluation en 23 minutes) ou la nouvelle victoire du leader Levallois, malgré la belle résistance d’Angers (89-82).

Raphaël DJASRAMBAYE
Raphaël DJASRAMBAYE
20
PTS
10
REB
1
PDE
Logo NM1
TOU
92 83
POI
NM1 – Journée 20
20/01/2026
TOU Tours
75 69
VIT Vitré
CHA Chartres
73 76
VDS Val de Seine Basket
TAR Tarbes-Lourdes
83 76
PFB Pôle France
FOU Pays de Fougères
95 75
LOR Lorient
SAB Sables Vendée Basket
79 81
REN Rennes
LEV Levallois
89 82
ANG Angers
TOU Toulouse
92 83
POI Poissy

Poule B

Dans la Poule B, le patron, c’est bien Le Havre ! Le STB a remporté le choc de haut de tableau à Orchies au bout de la prolongation, malgré les débuts convaincants de Mathias M’Madi côté BCO (23 points à 9/10).

LIRE AUSSI

Pour cela, Saint-Thomas a sorti la spéciale : la combinaison Thibault Desseignet – Steven Cayol pour un alley-oop à 0,7 seconde du buzzer final, profitant d’une mauvaise communication de la défense orchésienne. Un système qui avait déjà marché l’an dernier contre Saint-Vallier…

 

En ce qui concerne la course au Top 7, une forte tendance se dégage. Vaincu dans l’antre du Pays Salonais (83-76), Saint-Vallier compte désormais deux longueurs de retard dans la course à la poule haute, où Boulogne-sur-Mer a signé une belle opération en s’adjugeant le derby contre Loon-Plage (75-70), avec la première du revenant Jim Seymour (4 points en 12 minutes). Berck a également protégé ses intérêts en disposant de LyonSO (83-74). Les trois clubs nordistes sont à égalité à la cinquième place.

Pierre HANNEQUIN
Pierre HANNEQUIN
20
PTS
4
REB
6
PDE
Logo NM1
BOU
75 70
LOO

La formule de la NM1 étant ce qu’elle est, ce match comptait pour du beurre, mais Besançon a signé un joli petit exploit en s’offrant Fos-Provence, membre du Top 3 (85-77), grâce notamment aux 19 points en 16 minutes d’Idrissa Pouye. Il faudra désormais capitaliser sur cette grosse, mais inutile, victoire en vue du duel crucial pour le maintien ce week-end contre Metz.

NM1 – Journée 20
20/01/2026
CHA Charleville-Méz.
96 78
MET Metz
SCA SCABB Lab
98 77
MUL Mulhouse Mustangs
ORC Orchies
88 90
STB Le Havre
BER Berck Rang du Fliers
83 74
LYO LyonSO
BOU Boulogne-sur-Mer
75 70
LOO Loon Plage
BES Besançon
85 77
FOS Fos Provence
SAL Pays Salonais Basket 13
83 76
SVB Saint-Vallier
nanther
On ne soulignera jamais assez la vista et la justesse de Thibault Desseignet qui a montré de très belles choses à Nantes il y a quelques années avant d'être " barré" au poste 1 par Harvey Gautier. J'espère que le STB montera en élite 2 et qu'il restera dans cette équipe vu qu'il a la "pointure" de cette division.
Répondre
(0) J'aime
valduhavre
Si le STB monte, il restera, il est sous contrat en 2026-2027
Répondre
(0) J'aime
nanther
Bonne nouvelle, merci de cette info !
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
