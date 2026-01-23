Recherche
EuroLeague

L'Olympiakos dans la meilleure forme de sa saison en EuroLeague

EuroLeague - En pleine ascension en EuroLeague, l’Olympiakos enchaîne les performances de référence et s’installe aux portes du podium, porté par un Sasha Vezenkov étincelant.
00h00
Evan Fournier et l’Olympiakos enchaînent les victoires en EuroLeague

Crédit photo : Olympiacos B.C.

L’Olympiakos traverse clairement son meilleur moment de la saison sur la scène européenne. Dernier symbole de cette dynamique, la victoire décrochée sur le parquet de l’Anadolu Efes (74-68), la première en Turquie face au club stambouliote depuis huit ans.

Un succès significatif à Istanbul

Dans une salle toujours difficile à dompter, les Piréens ont livré une prestation solide et maîtrisée pour venir à bout d’un Anadolu Efes pourtant en quête de points. Ce succès marque un tournant symbolique : cela faisait huit saisons que l’Olympiakos n’était plus parvenu à s’imposer sur le parquet des Turcs en EuroLeague.

Cette victoire s’inscrit dans une série impressionnante : sept succès sur les huit derniers matchs européens et une dynamique actuelle de quatre victoires consécutives en EuroLeague.

Le déclic de la mi-décembre

Tout a véritablement basculé le 16 décembre dernier, lors de la défaite contre Valence (92-99). À ce moment-là, l’Olympiakos affichait un bilan de 8 victoires pour 7 défaites et luttait pour intégrer dans le top 8. Depuis, les Grecs ont changé de dimension.

Avec un bilan désormais porté à 15 victoires pour 8 défaites, les hommes du Pirée sont passés d’une bataille pour les places qualificatives à une lutte directe pour le podium. En 2026, l’Olympiakos n’a concédé qu’une seule défaite toutes compétitions confondues.

Sasha Vezenkov en mode MVP

Au cœur de cette montée en puissance, Sasha Vezenkov réalise un début d’année 2026 exceptionnel. L’ailier-fort bulgare tourne à plus de 24 points de moyenne en EuroLeague sur ses six matchs disputés en 2026. Il a notamment frappé fort le 20 janvier face au Maccabi Tel-Aviv avec 28 points lors de la victoire 100-93, son deuxième plus gros total de la saison.

Vezenkov a déjà dépassé la barre des 20 points à onze reprises en EuroLeague cette saison, confirmant son statut de leader offensif incontestable. Il pointe en troisième position des meilleurs marqueurs d’Euroleague et à la première position de la meilleure évaluation (suivi de près par Nikola Milutinov, son coéquipier). Il risque de s’emparer du statut de meilleur marqueur d’ici les prochaines rencontres à ce rythle, lui qui affiche la meilleure forme sur ces derniers matchs.

Un effectif équilibré et performant, Fournier en sixième homme de luxe

Derrière son leader, l’Olympiakos affiche une vraie densité. Cette saison, Sasha Vezenkov compile 19,4 points et 6,7 rebonds de moyenne, tandis que Tyler Dorsey apporte 16,6 points par match. À l’intérieur, Nikola Milutinov sécurise la raquette avec 11,3 points et 7,7 rebonds.

La star française de l’effectif, Evan Fournier (1,98 m, 33 ans), n’est pas au niveau de sa grande saison 2024-2025 mais contribue largement à cette belle série, à l’image de sa rencontre ce jeudi. En sortie de banc, l’international français a cumulé 11 points à 3/8 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes. Après 20 matches disputés, le Francilien tourne à 10,1 points à 37,5% de réussite aux tirs (dont 32,8% à 3-points, sur 5,8 tentatives par match), 1,4 rebond, 2,7 passes décisives (pour 1,9 balle perdue) et 0,7 interception en moins de 23 minutes.

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
11
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
EFE
68 74
OLY

L’Anadolu s’est bien défendu mais une septième fois de suite

Son compatriote Frank Ntilikina n’était pas sur la feuille de match. En face, l’Anadolu Efes a perdu pour la septième fois de suite et Isaïa Cordinier, diminué par son genou, a été maladroit (1/7 aux tirs pour 8 points grâce à ses 6 fautes provoquées). A côté de cela, il s’est contenté de 3 rebonds et 1 passe décisive. Titulaire au poste 5 en l’absence de Vincent Poirier (genou), Brice Dessert a fini à 1/6 aux tirs en 9 minutes. Egalement diminué, Rodrigue Beaubois a clôturé la partie avec un tir manqué et une passe décisive en plus de 8 minutes.

Une ambition européenne assumée

Sacré pour la dernière fois en EuroLeague en 2013, l’Olympiakos court toujours après un quatrième titre continental. Finalistes malheureux en 2015, 2017 et 2023, les Grecs semblent aujourd’hui armés pour rejouer les premiers rôles jusqu’au bout.

Sur la scène nationale, alors qu’ils sont tenants du titre, la domination est totale. Les Piréens sont leaders invaincus du championnat de Grèce avec un bilan parfait de 14 victoires en 14 rencontres.

Un choc décisif face au FC Barcelone

La prochaine étape s’annonce cruciale. Le 29 janvier, l’Olympiakos recevra le FC Barcelone, actuel cinquième, dans un duel direct pour le haut du classement. Une victoire permettrait de poursuivre cette dynamique exceptionnelle et d’envisager une troisième place en cas de faux pas du Fenerbahçe Istanbul, opposé à Baskonia le 23 janvier.

Au vu de la forme actuelle, l’Olympiakos avance avec de solides arguments et un statut de sérieux prétendant au titre.

