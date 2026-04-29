Manuchar Markoishvili colère après la défaite de Monaco à Olympiakos : "Je n'ai pas aimé qu'on ne se batte pas"

Après une série de matchs à haute intensité ces derniers jours, l’AS Monaco Basket a brutalement été ramenée à la réalité sur le parquet de l’Olympiakos mardi lors du premier tour des playoffs d’EuroLeague(91-70). Un match 1 à sens unique, où la Roca Team n’a jamais semblé en mesure de rivaliser avec le leader de la saison régulière de la compétition continentale.

En conférence de presse, Manuchar Markoishvili ne s’est pas cherché d’excuses. l’entraîneur intérimaire de la Roca Team pointant du doigt un problème d’attitude. « On les a laissés jouer exactement comme ils voulaient, et on en a payé le prix. »

Face à une équipe expérimentée et parfaitement rodée, Monaco n’a jamais imposé son rythme ni perturbé celui de son adversaire. Pourtant, les Monégasques restaient sur une dynamique positive, avec six victoires lors de leurs huit derniers matchs de saison régulière, avant d’enchaîner une victoire cruciale face à Barcelone lors du play-in suivi d’une finale de Coupe de France remportée samedi.

Un enchaînement et une fatigue qui pèsent forcément dans la balance, sans que le technicien géorgien ne mette cet élément en avant pour expliquer la débâcle athénienne.

Malgré le contexte, Manuchar Markoishvili attendait une autre réponse de son groupe. Et il l’a clairement fait savoir. « On sait que c’est un adversaire difficile, qu’ils ont de l’expérience, qu’ils sont les grand favoris. Mais ce n’est pas une raison, ni une excuse, pour ne pas se battre. ».

Avant d’assumer sa part de responsabilité, interrogeant son auditoire sur sa propre prestation.

« Je n’ai pas aimé qu’on ne se batte pas. Ça commence par moi. Peut-être que je n’ai pas su transmettre cette énergie à mon équipe ? »

Un discours lucide, qui met en lumière le principal chantier avant le Game 2 : retrouver de l’intensité et de l’engagement, dans une série où chaque match compte. Au-delà de l’attitude, Monaco a aussi souffert d’une grande maladresse, avec un très faible 4/28 à trois points (14,3%). Mais là encore, le coach ne dramatise pas. « On a raté des tirs ouverts. C’est une équipe qui prend ces tirs et qui les met habituellement. Tant qu’on prend ces tirs-là, je ne me plaindrai jamais de mes joueurs. »

Pour l’ex-assistant de Vassilis Spanoulis en principauté, la clé de la série se trouve ailleurs. « On a eu de bonnes situations pour marquer. On doit mieux défendre et continuer à prendre les tirs ouverts. Je suis sûr qu’on va marquer davantage. »

Dans une série au meilleur des 5 manches, Monaco n’a déjà plus le droit à l’erreur. Mais si la Roca Team parvient à répondre dans l’impact et à retrouver son adresse, elle a encore les moyens de relancer ce duel face aux coéquipiers d’Evan Fournier, favoris de la compétition aux côtés du Fenerbahçe Istambul ou du Real Madrid cette saison.