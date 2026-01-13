Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes

Moussa Diabaté continue de marquer des points dans la hiérarchie NBA. Opposé ce lundi à Nicolas Batum lors de la défaite des Charlotte Hornets face à son ancienne franchise des Los Angeles Clippers, l’intérieur français a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison. Dans le même temps, Maxime Raynaud a confirmé sa régularité offensive avec les Sacramento Kings contre les Los Angeles Lakers, alors que Nolan Traoré a, lui aussi, atteint un cap symbolique avec les Brooklyn Nets.

Moussa Diabaté s’impose malgré la défaite face aux Clippers

Titulaire pour la cinquième fois consécutive, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a pleinement profité de la réception de son ancienne franchise des Los Angeles Clippers pour confirmer son excellent début de séquence. Face à des intérieurs expérimentés comme Ivica Zubac ou Brook Lopez, le Français a compilé un solide double-double avec 13 points, 15 rebonds et 4 contres en 35 minutes.

Le retour aux affaires du rookie Ryan Kalkbrenner, absent depuis fin décembre, n’a cette fois-ci pas bousculé la hiérarchie dans la raquette des Charlotte Hornets. En 13 minutes, l’Américain n’a inscrit que 2 points sans capter le moindre rebond, laissant Diabaté confirmer son statut actuel.

Portés par un duo extérieur en feu, les Clippers ont toutefois fait la différence. Kawhi Leonard (35 points) et James Harden (32 points) ont permis à Los Angeles de s’imposer 117-109, malgré la résistance des Hornets emmenés par LaMelo Ball (25 points, 9 rebonds). Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) n’a pas joué.

Moussa Diabaté tonight: 13 Points

15 Rebounds

4 Assists

4 Blocks

1 Steal

6/10 FGM

35 Minutes pic.twitter.com/wXAvbV0Smm — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 13, 2026

Batum propre, Raynaud régulier face aux Lakers

Côté Clippers, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a livré une prestation propre et efficace. En 22 minutes, l’ailier français a inscrit 7 points à 100 % au tir, ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives, avec une action marquante en transition pour redonner l’avantage à son équipe en première période.

Autre Français à l’honneur, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a poursuivi sa série avec les Sacramento Kings. Lors de la victoire à domicile contre les Los Angeles Lakers (124-112), le pivot passé par Charenton, Nanterre et Stanford a atteint la barre des dix points pour la 16e fois de la saison, terminant la rencontre avec 11 unités. Sa contribution au rebond a été plus discrète avec 4 prises, son plus faible total depuis fin novembre.

Nolan Traoré égale son record de passes malgré la maladresse

Enfin, du côté des Brooklyn Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a connu une soirée plus contrastée lors de la défaite à Dallas (113-105). Sorti du banc, le meneur français a joué 22 minutes pour 6 points et 6 passes décisives, égalant ainsi son record en NBA réalisé lors du match précédent.

Sa maladresse au tir a cependant pesé, avec un 3/9 global et surtout un 0/4 à 3-points, portant sa série à 0 sur 9 sur ses deux dernières sorties (5/28 sur les sept derniers matches). Dans une équipe de Brooklyn avant tout tournée vers le développement de ses jeunes joueurs, la performance reste encourageante sur le plan de la création, malgré le plus mauvais +/- de l’équipe (-10) sur cette rencontre dominée par le rookie Cooper Flagg (27 points).