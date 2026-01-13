Nationale 2 – Première partie bouclée, voici tous les enjeux pour le reste de la saison

La phase aller de la saison de Nationale 2 est désormais terminée. Réparties en quatre poules de 14 équipes, les formations engagées en quatrième division savent que tout ou presque va se jouer lors de la deuxième partie de championnat, entre course à la montée en Nationale 1 et lutte acharnée pour éviter la relégation.

Le règlement est clair : les premiers de chaque poule monte en Nationale 1, tandis que les trois derniers de chaque groupe descendront en Nationale 3. Ce samedi, il y a déjà deux duels de leaders, dans les poules A et B.

Poule A : La Pontoise peut déjà faire le break, ce samedi

Dans la poule A, La Pontoise domine les débats avec un bilan impressionnant de 12 victoires pour 1 défaite. La seule tâche du parcours des Ligériens guidés par Mathieu Guichard reste la défaite inaugurale face au Canet Côte d’Azur (69-75), avant une série quasi parfaite conclue par une large victoire contre Prissé Mâcon.

Derrière, Le Cannet suit de très près avec 11 succès pour 2 revers. Les Azuréens peuvent nourrir quelques regrets après des défaites face au Stade Marseillais (3e) et surtout à Saint-Vallier (9e), des faux pas qui auraient pu être évités. Mais l’équipe menée par Gédéon Pitard, qui s’appuie également sur Ron Anderson apparaît toujours aussi solide malgré le départ de Jonathan Tornato lors de la dernière intersaison.

En bas de tableau, Ail de Rousset ferme la marche avec un bilan de 1 victoire pour 12 défaites. Ouest Lyonnais Basket (3-10) reste sous pression, tandis qu’Avignon-Pontet (relégué de NM1 l’an passé) lutte pour sa survie, à une victoire de la 11e place, en concurrence directe avec Golfe-Juan où l’on retrouve pourtant Arthur Rozenfeld, Tim Blue ou encore Steeve Ho You Fat.

Le choc de cette reprise verra La Pontoise se déplacer chez Le Cannet le 17 janvier, avec une revanche à prendre et une première place à défendre. Cependant, ces deux clubs ne sont pas forcément destinés à passer le cap du niveau supérieur. En effet, le club de La Pontoise est désormais intégré au projet du SCABB avec son équipe en Nationale 1 à Andrézieux. Quant au Cannet Côte D’Azur Basket, le club a refusé la montée en 2024. Ainsi, la troisième place surprise du club de Marseille, le SMUC (9-4), est intéressante dans la perspective de voir un jour la deuxième ville de France compter une équipe professionnelle masculine.

Poule B : Garonne et le TOAC ont creusé l’écart

Dans la poule B, le Garonne Avenir Basket occupe la tête avec 11 victoires pour 2 défaites. Le TOAC, l’autre club de Toulouse, suit avec un solide bilan de 10 succès pour 3 revers, formant un duo de tête déjà détaché du reste du peloton.

À l’autre extrémité du classement, Niort est lanterne rouge (3-10). Le Stade Montois espère quant à lui arracher la 11e place à l’Avenir Serreslousiens Colombins Horsarrois, qui ne comptent qu’une victoire d’avance.

Les Marmandais auront un test important le 17 janvier sur le parquet du TOAC, un match clé pour conserver leur position et tenter de creuser l’écart avec leur dauphin.

Poule C : Laval intouchable, le maintien sous haute tension

La poule C est pour l’instant dominée de la tête et des épaules par Laval, toujours invaincu après 13 journées (13-0). Les Lavallois possèdent une avance confortable sur Tourcoing, deuxième avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites, et la JALT Le Mans (9-4) et sa clique d’anciens joueurs professionnels.

A contrario, la bataille pour le maintien fait rage derrière. Cherbourg et Wasquehal, respectivement 12e et 11e, affichent le même bilan (3-12) et se livrent un duel à distance devant Longueau (2-11). Ardres reste dernier, sans la moindre victoire.

Laval tentera de poursuivre sa série exceptionnelle le 17 janvier prochain face à Massy, actuel sixième de la poule.

Poule D : un suspense total à tous les étages

La poule D est sans conteste la plus indécise. Dourges occupe la première place avec 10 victoires pour 3 défaites, grâce notamment à un succès arraché de justesse face à Souffelweyersheim (83-81).

Les Alsaciens de Souffelweyersheim sont deuxièmes avec le même bilan mais un point-average particulier défavorable, immédiatement suivis par Rueil (9-4), tombeur de Dourges sur le score de 93-92. Derrière, Kaysersberg (4e, seule équipe à avoir vaincu les deux premiers), Holtzheim (5e, malgré un démarrage poussif de 0-3) et l’ALL Jura Basket (6e) restent pleinement dans la course, tous positionnés à seulement deux victoires de la première place.

En bas de classement, La Charité (4-9) peut encore sauver sa saison en revenant sur Liévin, qui est 11e avec une seule victoire d’avance (5-8). La situation est en revanche très compliquée pour la DA Dijon 21, toujours sans victoire après 13 journées.

Le choc très attendu entre Dourges et Souffelweyersheim aura lieu le 28 mars prochain, en Alsace. D’ici là, Souffelweyersheim devra déjà défendre sa place face à Rueil dès le 17 janvier.