NBA

Ja Morant achète une villa à 3,2 millions à Miami : les rumeurs de trade avec le Heat s’intensifient

Ja Morant vient d'acquérir une propriété de 3,2 millions de dollars à Miami, alimentant les spéculations sur un potentiel transfert vers le Heat avant la trade deadline.
00h00
Ja Morant achète une villa à 3,2 millions à Miami : les rumeurs de trade avec le Heat s’intensifient

Cette saison, Ja Morant n’a disputé que 18 matchs avec les Grizzlies

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

L’affaire Ja Morant prend une tournure inattendue. Alors que les Memphis Grizzlies explorent activement les possibilités d’échange pour leur star, le meneur de jeu vient d’acquérir une luxueuse propriété de 3,2 millions de dollars à Miami, selon les registres du comté de Miami-Dade consultés par le Memphis Commercial Appeal. La transaction, finalisée le 23 décembre 2025 par le biais du Temetrius Morant Trust, place le joueur de 26 ans à seulement 6 kilomètres du Kaseya Center, l’antre du Miami Heat. Une coïncidence qui fait jaser dans la ligue, d’autant plus que cette acquisition intervient plus de deux semaines avant que les rumeurs d’échange ne se concrétisent publiquement.

LIRE AUSSI

Miami en pole position pour récupérer la star des Grizzlies

Selon Kelly Iko de Yahoo Sports, le Miami Heat « est devenu une option attractive » pour Ja Morant. Les deux franchises auraient même entamé des « discussions préliminaires », bien qu’Anthony Chiang du Miami Herald précise que les négociations « n’ont pas encore escaladé » et qu’un accord n’est pas imminent.

L’attrait de Miami pour Morant ne se limite pas à la géographie. D’après Iko, le double All-Star apprécie la réputation du Heat en tant qu’organisation « axée sur les détails et structurée ». Plus révélateur encore, Morant « a un profond respect pour l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra » et espère jouer sous ses ordres, notamment en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

LIRE AUSSI

La situation actuelle de Morant justifie cette recherche de changement. Limité à seulement 18 matchs sur les 39 premiers des Grizzlies cette saison 2025-2026, il affiche des statistiques en baisse avec 19 points et 7,6 passes par match, mais seulement 40,1% aux tirs et 20,8% à 3-points. Une suspension d’un match pour « conduite préjudiciable à l’équipe » suite à un accrochage avec son entraîneur Tuomas Iisalo a également marqué cette campagne difficile.

Interrogé sur les rumeurs d’échange lors du déplacement européen des Grizzlies, Morant s’est montré laconique : « Je dois vivre avec ». Selon Iko, ces spéculations ont « profondément déçu Morant et son entourage », qui prévoient de se réunir pendant la tournée européenne pour discuter des options.

D’un point de vue financier, Miami dispose de deux choix de draft échangeables (2030 et 2032), mais l’analyste Zach Lowe estime qu’un package autour de Tyler Herro et Terry Rozier pourrait suffire, sans nécessiter ces précieux picks. Actuellement huitième à l’Est avec un bilan de 21-19, le Heat pourrait voir en Morant l’élément manquant pour ses ambitions de playoffs.

