NBA

Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain

Erik Spoelstra, entraîneur du Miami Heat détient désormais le record de longévité parmi les entraîneurs actifs des quatre ligues majeures du sport américain, une distinction qu'il accueille avec des sentiments mitigés après le départ de Mike Tomlin.
00h00
Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain

Spoelstra avait acquis le statut d’entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Erik Spoelstra franchit un cap historique, mais sans grande joie. L’entraîneur du Miami Heat est officiellement devenu l’entraîneur actif avec la plus longue ancienneté dans les quatre principales ligues sportives américaines, suite au départ de Mike Tomlin après 19 saisons à la tête des Pittsburgh Steelers.

Une distinction peu réjouissante pour le coach du Heat

Depuis 2008 à la tête du Miami Heat, Spoelstra avait déjà acquis le statut d’entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich l’année dernière. Seul Mike Tomlin le devançait encore parmi l’ensemble des entraîneurs des ligues majeures américaines.

« Ça m’a vraiment démoralisé », a confié Spoelstra mardi, avant le match contre les Phoenix Suns. L’entraîneur du Heat n’a pas caché son admiration pour son ancien « rival » en matière de longévité : « Mon équipe vidéo m’envoie des extraits d’interviews de l’entraîneur Tomlin depuis des années. J’adore tout ce qu’il représente. C’est un entraîneur d’entraîneurs, super motivant dans sa façon d’articuler ses pensées. »

La hiérarchie des entraîneurs les plus anciens se redessine désormais. Andy Reid des Kansas City Chiefs, en poste depuis 2013, devient l’entraîneur NFL avec la plus longue ancienneté active. Tampa Bay se distingue particulièrement avec Jon Cooper (Tampa Bay Lightning, hockey, 2013) et Kevin Cash (Tampa Bay Rays, baseball, 2014).

Un plaidoyer pour la stabilité dans le coaching

Spoelstra a également exprimé sa déception concernant le départ de John Harbaugh des Baltimore Ravens après 18 saisons. Pour lui, cette instabilité chronique dans le monde du coaching professionnel représente un véritable problème systémique.

« Je souhaiterais ne pas être l’entraîneur avec la plus longue ancienneté », a déclaré Spoelstra. « Certaines personnes pourraient voir cela comme un badge d’honneur. Moi, je vois cela comme une vraie déception pour cette profession, qu’il n’y ait pas plus d’entraîneurs qui aient l’opportunité de traverser les difficultés. »

L’entraîneur du Heat défend l’approche de stabilité privilégiée par son organisation, soulignant que ses plus grandes périodes de croissance en tant que coach sont survenues après des saisons décevantes. Une philosophie qui contraste avec l’instabilité chronique qui caractérise le coaching dans le sport professionnel américain.

NBA
NBA
