Ja Morant au cœur d’une altercation filmée : tensions maximales aux Grizzlies

Les Memphis Grizzlies traversent une période particulièrement houleuse, et l’excursion européenne à Berlin n’arrange rien aux affaires internes de la franchise. Ja Morant et Vince Williams Jr ont été pris dans une confrontation verbale intense lors d’un entraînement, sous les yeux de nombreux journalistes présents sur place.

La vidéo de l’altercation, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un échange tendu d’une minute entre les deux joueurs, nécessitant l’intervention du staff pour calmer les esprits. Selon une lecture labiale relayée sur les plateformes sociales, Morant aurait déclaré : « C’est comme ça, je ne te connais pas. Je m’en fiche de vous tous, J’en ai rien à faire. » Williams Jr lui répondant : « Allons derrière, allons en coulisses. » Morant a alors rétorqué : « Pourquoi ? Je suis juste là. T’es là depuis 5 minutes. Je suis juste-là. Tu n’es pas ce genre de mecs. »

Un climat délétère qui confirme les rumeurs de départ

Cette altercation publique intervient dans un contexte déjà explosif pour le meneur des Grizzlies. Officiellement placé sur la liste des transferts, Morant vit une saison compliquée, limitée à seulement 18 matchs disputés en raison de blessures et d’une baisse de production notable. Sa relation avec l’organisation semble définitivement compromise.

Tim MacMahon a confirmé l’ampleur de la fracture dans son podcast : « Ja Morant a déjà eu une confrontation très bruyante et moche avec son coach rookie. Tout le monde dans cette arena, sans parler du vestiaire, sait qu’ils (Grizzlies) veulent se débarrasser de lui. Et le sentiment est partagé. C’est arrivé à un point où la carrière de Ja Morant ne peut pas continuer à Memphis. »

Les tensions ne datent pas d’hier puisque le meneur avait déjà été suspendu un match en novembre dernier suite à des commentaires critiques envers le staff technique. Cette nouvelle dispute filmée met en lumière un climat électrique qui règne autour de la franchise du Tennessee, soulevant des questions sur la cohésion du groupe.

Selon les informations du journaliste Damichael Cole, Morant aurait d’ailleurs acheté une maison de 3,2 millions de dollars à Miami en décembre dernier, Miami étant annoncée comme sa destination prioritaire en cas de transfert. La deadline NBA approchant, ce feuilleton devrait connaître son dénouement dans les prochains jours.