James Harden dépasse Shaquille O’Neal au classement des meilleurs marqueurs NBA

James Harden vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire

Avec un panier primé dans le 3e quart-temps, James Harden porte son total à 28 598 points en 1 187 matchs de saison régulière, dépassant ainsi les 28 596 points de O’Neal, qui avait nécessité 1 207 rencontres sur 19 saisons pour établir cette marque. Une performance d’autant plus remarquable que le joueur de 36 ans y est parvenu en moins de matchs que la légende des Lakers.

Cette saison, Harden affiche des statistiques impressionnantes avec une moyenne de 25,6 points par match, sa meilleure performance depuis la saison 2019-2020 où il avait culminé à 34,3 points de moyenne, remportant alors le troisième de ses trois titres consécutifs de meilleur marqueur de la NBA. Lors de cette victoire 117-109 contre Charlotte, il a terminé avec 32 points et 10 passes décisives.

Un défi de taille pour atteindre la 8e place

Le chemin vers la 8e place s’annonce toutefois plus ardu pour le MVP 2018. LeBron James trône avec 42 613 points, suivi de Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki et Kevin Durant.

Harden ne brille pas seulement au scoring. Le All-Star occupe également la 12e place au classement des passeurs de tous les temps et détient le 2e rang pour les 3-points inscrits en carrière, derrière Stephen Curry. Cette nouvelle distinction confirme le statut de légende de celui qui détient le record NBA de matchs consécutifs à 30 points ou plus, avec 32 rencontres d’affilée.