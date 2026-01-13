Kyle Lowry ovationné à Toronto lors de la victoire des 76ers

C’était un bref passage lors d’une fin de match déséquilibrée, mais cela signifiait tout pour Kyle Lowry. Le vétéran des Philadelphia 76ers a reçu une standing ovation retentissante lorsqu’il est entré en jeu pour les 1:57 dernières minutes de la victoire 115-102 de Philadelphie à Toronto lundi soir.

Lowry a reçu une ovation des fans des Raptors

Il pourrait s’agir de la dernière apparition que le joueur de 39 ans effectue dans la ville où il a passé neuf saisons et remporté le titre en 2019. « J’ai eu l’opportunité de vivre probablement l’un des plus grands moments de basket de ma carrière personnelle », a déclaré Lowry, qui est reparti avec le ballon du match après sa première apparition depuis le 23 décembre contre Brooklyn.

"A standing ovation for the greatest Raptor of all-time." What a moment for Kyle Lowry 🥹 pic.twitter.com/L5pYDvKpjJ — NBA (@NBA) January 13, 2026

Une ovation méritée pour une légende de Toronto

Avec un déficit à deux chiffres la majeure partie de la soirée, la foule de 18 127 spectateurs a commencé à scander « We want Lowry ! » au quatrième quart-temps. Elle a explosé de joie quand l’entraîneur des 76ers Nick Nurse, qui avait mené Toronto à leur titre 2019, a fait appel à Lowry pour remplacer Tyrese Maxey.

« Je pensais qu’ils ne croyaient pas que j’allais vraiment le faire, mais je le prévoyais et j’ai trouvé un bon moment pour le faire », a déclaré Nurse à propos de la réaction de la foule. « C’était agréable de pouvoir le faire entrer seul comme ça. »

Lowry a raté un 3-points sur sa première tentative et a manqué les trois tirs qu’il a pris, tous à longue distance. « J’ai call une action pour lui juste après le temps mort et il n’était probablement pas tout à fait prêt pour celle-là », a expliqué Nurse. « Dommage que celui-là ne soit pas rentré parce qu’il était sur la bonne trajectoire. »

Le sextuple All-Star en est à sa 20ème saison NBA. Il était arrivé au match de dimanche à Toronto en portant un maillot de hockey des Maple Leafs d’Auston Matthews, et il a réitéré son intention de signer éventuellement un contrat d’un jour pour prendre sa retraite en tant que Raptor.

« Cela n’a pas changé », a déclaré Lowry dimanche. « Mon objectif, je me suis engagé à cela, et je ne reviens jamais sur ce que je dis, je signerai un contrat d’un jour et prendrai ma retraite en tant que Raptor. »

Cette soirée émotionnelle a rappelé l’impact durable de Lowry sur la franchise torontoise et ses fans, qui considèrent le meneur comme l’un des plus grands Raptors de tous les temps.