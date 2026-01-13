Kyle Lowry ovationné à Toronto lors de la victoire des 76ers
Le meneur a remporté la seule bague des Raptors sous les ordres de Nick Nurse
C’était un bref passage lors d’une fin de match déséquilibrée, mais cela signifiait tout pour Kyle Lowry. Le vétéran des Philadelphia 76ers a reçu une standing ovation retentissante lorsqu’il est entré en jeu pour les 1:57 dernières minutes de la victoire 115-102 de Philadelphie à Toronto lundi soir.
Lowry a reçu une ovation des fans des Raptors
Il pourrait s’agir de la dernière apparition que le joueur de 39 ans effectue dans la ville où il a passé neuf saisons et remporté le titre en 2019. « J’ai eu l’opportunité de vivre probablement l’un des plus grands moments de basket de ma carrière personnelle », a déclaré Lowry, qui est reparti avec le ballon du match après sa première apparition depuis le 23 décembre contre Brooklyn.
"A standing ovation for the greatest Raptor of all-time."
What a moment for Kyle Lowry 🥹 pic.twitter.com/L5pYDvKpjJ
— NBA (@NBA) January 13, 2026
Une ovation méritée pour une légende de Toronto
Avec un déficit à deux chiffres la majeure partie de la soirée, la foule de 18 127 spectateurs a commencé à scander « We want Lowry ! » au quatrième quart-temps. Elle a explosé de joie quand l’entraîneur des 76ers Nick Nurse, qui avait mené Toronto à leur titre 2019, a fait appel à Lowry pour remplacer Tyrese Maxey.
« Je pensais qu’ils ne croyaient pas que j’allais vraiment le faire, mais je le prévoyais et j’ai trouvé un bon moment pour le faire », a déclaré Nurse à propos de la réaction de la foule. « C’était agréable de pouvoir le faire entrer seul comme ça. »
Lowry a raté un 3-points sur sa première tentative et a manqué les trois tirs qu’il a pris, tous à longue distance. « J’ai call une action pour lui juste après le temps mort et il n’était probablement pas tout à fait prêt pour celle-là », a expliqué Nurse. « Dommage que celui-là ne soit pas rentré parce qu’il était sur la bonne trajectoire. »
Le sextuple All-Star en est à sa 20ème saison NBA. Il était arrivé au match de dimanche à Toronto en portant un maillot de hockey des Maple Leafs d’Auston Matthews, et il a réitéré son intention de signer éventuellement un contrat d’un jour pour prendre sa retraite en tant que Raptor.
Kyle Lowry raises the Larry O’Brien trophy. 🙌🙌🙌
(🎥: @Raptors)pic.twitter.com/xSG975su1K
— theScore (@theScore) June 14, 2019
« Cela n’a pas changé », a déclaré Lowry dimanche. « Mon objectif, je me suis engagé à cela, et je ne reviens jamais sur ce que je dis, je signerai un contrat d’un jour et prendrai ma retraite en tant que Raptor. »
Cette soirée émotionnelle a rappelé l’impact durable de Lowry sur la franchise torontoise et ses fans, qui considèrent le meneur comme l’un des plus grands Raptors de tous les temps.
Commentaires