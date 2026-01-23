Recherche
NBA

Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards

Performance exceptionnelle de Peyton Watson qui établit un nouveau record personnel avec 35 points lors de la victoire 107-97 des Denver Nuggets contre Washington, malgré l'absence prolongée de Nikola Jokic.
00h00
Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards

Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.

Crédit photo : © Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

Peyton Watson a livré la performance de sa jeune carrière jeudi soir à Washington. L’ailier des Denver Nuggets a inscrit 35 points, son record personnel, pour mener son équipe vers une victoire cruciale 107-97 face aux Wizards. Cette performance remarquable permet aux Nuggets d’éviter une troisième défaite consécutive, ce qui aurait constitué leur plus longue série négative de la saison.

Watson brille en l’absence de Jokic

Les Nuggets continuent d’évoluer sans leur superstar Nikola Jokic, absent pour le 13ème match consécutif en raison d’une hyperextension du genou gauche. Dans ce contexte difficile, Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points grâce à un lancer-franc inscrit à 1 minute 50 de la fin du match, après avoir surmonté une chute lors d’une tentative de dunk contestée.

Jamal Murray a apporté un soutien précieux avec 24 points, tandis que Jonas Valanciunas faisait son retour après 11 matchs d’absence dus à une élongation du mollet, contribuant à hauteur de 16 points. Aaron Gordon a également ajouté 16 points à l’effort collectif des Nuggets.

Les Wizards continuent de sombrer

Du côté de Washington, la spirale négative se poursuit avec une huitième défaite consécutive. Kyshawn George s’est montré le plus productif avec 20 points et 12 rebonds, tandis que Tre Johnson a ajouté 19 points. Malgré ces efforts individuels, les Wizards n’ont jamais mené au score après la mi-temps.

Washington a bien tenté de revenir dans la partie en égalisant 83-83 grâce à un lancer-franc d’Alex Sarr en début de quatrième quart-temps. Mais Denver a immédiatement répondu par un run de 9-0, Watson inscrivant un 3-points et un autre panier durant cette séquence décisive.

Les statistiques reflètent les difficultés offensives des Wizards, qui ont affiché leur plus faible pourcentage de réussite de la saison avec seulement 38,1% de réussite aux tirs (32 sur 84 tentatives). Avec un bilan de 10 victoires pour 33 défaites, Washington ne devance Indiana, lanterne rouge de la Conférence Est, que d’un match.

NBA
NBA
