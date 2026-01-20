Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns

Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) continue d’accumuler des signaux positifs en NBA. Opposé aux Phoenix Suns dans une rencontre une nouvelle fois perdue par Brooklyn (126-117), le jeune meneur français a montré de la personnalité et de l’impact, confirmant sa montée en régime sur les dernières sorties.

Nolan Traoré démarre fort et apporte de l’énergie

Sorti du banc, Nolan Traoré a livré une première mi-temps très convaincante. En seulement neuf minutes lors des deux premiers quarts-temps, le Français a inscrit 10 points à 3/3 aux tirs, avec une passe décisive, apportant une vraie fraîcheur à une équipe rapidement dépassée par l’entame des Suns.

Menés 13-28 après huit minutes, les Nets ont pu recoller en partie grâce à l’activité et à la confiance du rookie, à l’aise dans ses prises de décision et agressif vers le cercle. « Quand la confiance est en haut, il ressemble à quelqu’un capable de faire la différence », a-t-on pu lire côté américain pour résumer son impact en première période.

Nolan Traore is cooking right now, and a lot of what is clicking is because of how much pressure his speed applies to the opposing defense His initial drive here forces three players to collapse onto him, leaving the defense discombobulated He then relocates and knocks down the… pic.twitter.com/IOPquqfQkH — Point Made Basketball (@pointmadebball) January 20, 2026

Une deuxième mi-temps plus compliquée, mais des choix cohérents

Après la pause, Nolan Traoré n’a pas réussi à prolonger cette adresse, manquant ses cinq tirs suivants. Il termine néanmoins la rencontre avec 10 points à 3/8 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 1 rebond et 2 passes décisives en 22 minutes, tout en affichant un +/- positif (+4), preuve que sa présence sur le parquet n’a pas pénalisé son équipe.

Si l’efficacité a baissé, les choix de tirs sont restés cohérents, un élément sur lequel le Français peut clairement s’appuyer pour la suite de sa saison.

Brooklyn toujours en grande difficulté collective

Collectivement, Brooklyn n’a pas su contenir l’adresse exceptionnelle de Phoenix, qui a shooté à 57% au global et à 51% derrière l’arc. Dillon Brooks (27 points) et Devin Booker (23 points) ont mené les Suns, bien aidés par un banc performant.

Côté Nets, Michael Porter Jr. a inscrit 23 points, Noah Clowney 16, tandis que Ziaire Williams en a ajouté 15 en sortie de banc. Brooklyn s’est offert un dernier sursaut en fin de match, revenant à -4, sans parvenir à renverser la rencontre.

Avec neuf défaites sur les onze matchs disputés en janvier et une 29e défaite après 41 rencontres, la saison reste très compliquée pour les Nets, privés sur ce match de Cam Thomas, Egor Demin et Day’Ron Sharpe.

Pour Nolan Traoré, en revanche, ce deuxième match consécutif à au moins 10 points confirme une dynamique encourageante dans un contexte collectif difficile.

New York et ses Français n’y arrivent pas

L’autre franchise new yorkaise ne s’en est pas pas mieux sortie. Les Knicks ont vécu un véritable cauchemar au Madison Square Garden ce lundi, s’inclinant lourdement face aux Dallas Mavericks 114-97. Ce n’est qu’en toute fin de match que Mike Brown a fait rentrer son trio de joueurs français : Pacôme Dadiet (1 rebond), Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara (2 points et 1 rebond) ont joué les dernières 2 minutes 17 de la rencontre.