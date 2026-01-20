Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns

NBA - Nolan Traoré a signé un nouveau match encourageant avec Brooklyn, atteignant de nouveau la barre des 10 points, même si les Nets se sont inclinés une 29e fois à la mi-saison face à Phoenix.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns

Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) continue d’accumuler des signaux positifs en NBA. Opposé aux Phoenix Suns dans une rencontre une nouvelle fois perdue par Brooklyn (126-117), le jeune meneur français a montré de la personnalité et de l’impact, confirmant sa montée en régime sur les dernières sorties.

LIRE AUSSI

Nolan Traoré démarre fort et apporte de l’énergie

Sorti du banc, Nolan Traoré a livré une première mi-temps très convaincante. En seulement neuf minutes lors des deux premiers quarts-temps, le Français a inscrit 10 points à 3/3 aux tirs, avec une passe décisive, apportant une vraie fraîcheur à une équipe rapidement dépassée par l’entame des Suns.

Menés 13-28 après huit minutes, les Nets ont pu recoller en partie grâce à l’activité et à la confiance du rookie, à l’aise dans ses prises de décision et agressif vers le cercle. « Quand la confiance est en haut, il ressemble à quelqu’un capable de faire la différence », a-t-on pu lire côté américain pour résumer son impact en première période.

Une deuxième mi-temps plus compliquée, mais des choix cohérents

Après la pause, Nolan Traoré n’a pas réussi à prolonger cette adresse, manquant ses cinq tirs suivants. Il termine néanmoins la rencontre avec 10 points à 3/8 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 1 rebond et 2 passes décisives en 22 minutes, tout en affichant un +/- positif (+4), preuve que sa présence sur le parquet n’a pas pénalisé son équipe.

Si l’efficacité a baissé, les choix de tirs sont restés cohérents, un élément sur lequel le Français peut clairement s’appuyer pour la suite de sa saison.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
10
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
BRO
117 126
PHO

Brooklyn toujours en grande difficulté collective

Collectivement, Brooklyn n’a pas su contenir l’adresse exceptionnelle de Phoenix, qui a shooté à 57% au global et à 51% derrière l’arc. Dillon Brooks (27 points) et Devin Booker (23 points) ont mené les Suns, bien aidés par un banc performant.

Côté Nets, Michael Porter Jr. a inscrit 23 points, Noah Clowney 16, tandis que Ziaire Williams en a ajouté 15 en sortie de banc. Brooklyn s’est offert un dernier sursaut en fin de match, revenant à -4, sans parvenir à renverser la rencontre.

LIRE AUSSI

Avec neuf défaites sur les onze matchs disputés en janvier et une 29e défaite après 41 rencontres, la saison reste très compliquée pour les Nets, privés sur ce match de Cam Thomas, Egor Demin et Day’Ron Sharpe.

Pour Nolan Traoré, en revanche, ce deuxième match consécutif à au moins 10 points confirme une dynamique encourageante dans un contexte collectif difficile.

New York et ses Français n’y arrivent pas

L’autre franchise new yorkaise ne s’en est pas pas mieux sortie. Les Knicks ont vécu un véritable cauchemar au Madison Square Garden ce lundi, s’inclinant lourdement face aux Dallas Mavericks 114-97. Ce n’est qu’en toute fin de match que Mike Brown a fait rentrer son trio de joueurs français : Pacôme Dadiet (1 rebond), Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara (2 points et 1 rebond) ont joué les dernières 2 minutes 17 de la rencontre.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Interviews
00h00Fabien Causeur, la grande interview bilan : « Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière ! »
EuroLeague
00h00Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé
EuroCup
00h00La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne
EuroLeague
00h00Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic
NM1
00h00Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans
Désormais âgé de 28 ans, favori pour le titre de MVP de Betclic ELITE, Elie Okobo est entré dans son prime
Betclic ELITE
00h00Les longues confessions d’Élie Okobo : « Je veux être reconnu comme un winner »
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !
1 / 0
Livenews NBA
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
Kuminga n'a pas joué depuis 16 matchs.
NBA
00h00Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.
Betclic ELITE
00h00Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks
Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs.
NBA
00h00LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin
Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse
NBA
00h00Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns
Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu'il est entré en collision avec Davion Mitchell.
NBA
00h00Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat
Tobias Harris a été l'artisan principal de cette victoire avec 25 points.
NBA
00h00Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks
Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.
NBA
00h00Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent
Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu.
NBA
00h00Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points
1 / 0