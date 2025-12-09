Recherche
ELITE 2

Orléans renforce son secteur intérieur avec un nouveau joueur

ELITE 2 - Josaphat Bilau rejoint l’OLB jusqu’à la fin de la saison. Passé par l’INSEP, la NCAA puis la NM1, l’intérieur arrive dans le Loiret pour apporter de la densité et de l’impact dans la raquette orléanaise.
00h00
Orléans renforce son secteur intérieur avec un nouveau joueur

Josaphat Bilau rejoint l’OLB jusqu’à la fin de la saison

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

L’Orléans Loiret Basket renforce sa rotation intérieure avec Josaphat Bilau (2,04 m, 25 ans). L’OLB mise sur le joueur passé par le Pôle France, la NCAA et récemment la Nationale 1 pour densifier sa raquette et gagner en présence athlétique pour la suite de la saison.

« Je suis très content d’accueillir Josaphat dans l’équipe, indique Lamine Kébé sur le site officiel du club. « Nous n’avions pas de fragilité particulière, mais avec le départ de Nathan en sélection pendant la trêve et la blessure de Vincent (Vent), on a senti le besoin d’avoir potentiellement un troisième joueur sur ce poste 5. C’est une belle opportunité pour le club de renforcer le secteur intérieur avec un joueur qui a un vécu particulier. C’était un fort potentiel du basket français passé par le Pôle France où j’ai pu apprendre à le connaitre, mais qui a connu des blessures. Il n’est donc qu’au tout début de sa carrière, c’est une opportunité de pouvoir se lancer. »

Un parcours marqué par le Pôle France, la NCAA puis la NM1

Formé au Pôle France, où il a travaillé sous les ordres de Lamine Kébé – qu’il retrouve à Orléans –  le néo-Orléanais a très tôt pris la direction des États-Unis. Il découvre d’abord Wichita State (2019-2021) passe par un JUCO (New Mexico Junior College en 2022) avant de faire son retour en NCAA à Rhode Island (2022-2024). Sa dernière année a été marquée par une grave blessure au bout de 6 matchs (3,5 points et 5,3 rebonds de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Josaphat BILAU
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 25 ans (15/03/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
3,6
#285
REB
5
#62
PD
1,4
#165

Éloigné des terrains pendant quasiment deux ans, il retrouve les parquets lors d’une pige à Besançon en Nationale 1. Signé fin octobre pour suppléer Calvin Jubenot, blessé, il a compilé 3,6 points, 5 rebonds et 1,4 passe décisive pour 6 d’évaluation en 17 minutes. Avec lui, le BesAC a gagné 1 match en 5 rencontres.

au leader d'ELITE 2
au leader d’ELITE 2

L’OLB compte sur lui pour apporter des minutes solides dans la peinture, de la dissuasion et une présence au rebond. Son arrivée doit permettre de densifier la rotation intérieure. Pour Bilau, cette signature marque la poursuite d’un retour progressif vers un rythme de compétition complet et c’est aussi une belle promotion en rejoignant le leader d’ELITE 2.

Avec un mois de décembre important, son renfort dans la raquette orléanaise est bienvenue. Prochain match pour les coéquipiers de Nathan Kuta le 12 décembre prochain pour un choc contre le 5e Denain au Complexe Sportif Jean Degros dans le cadre de la 14e journée de championnat.

