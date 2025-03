Pas de Français au Hoop Summit, mais des Françaises : Aïnhoa Risacher et Sarah Cissé de la fête

Alors que Nolan Traoré avait été appelé en 2024, l’édition 2025 du Hoop Summit se jouera sans Français. En revanche, contrairement à l’an dernier, il y aura deux femmes.

Aïnhoa Risacher (1,85 m, 17 ans), la pépite de l’ASVEL, et Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans), très en vue en Ligue 2 avec le Pôle France font partie de l’équipe Monde (10,9 points et 8,8 rebonds), deux ans après Marine Dursus, qui avait été la première à être conviée à Portland par l’organisateur Nike.

🌐 15 nations. 6 continents. 1 stage.

The World Select Team rosters for the 2025 @nikehoopsummit are set! 🏀🔥 https://t.co/mBKYZzIDQx#NikeHoopSummit pic.twitter.com/5YGNbJJMqf

— USABJNT (@usabjnt) March 7, 2025