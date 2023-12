Six matchs avant la fin, Paris s’assure déjà les playoffs après sa victoire contre Hambourg

EuroCup - Le Paris Basketball a une nouvelle fois déroulé dans la compétition européenne face à la très faible équipe d'Hambourg (120-91). Le club de la capitale continue de caracoler en tête du groupe A.

Journée après journée, le Paris Basketball poursuit son bonhomme de chemin en EuroCup. Ce mercredi soir, le club de la capitale a signé sa 11e victoire sur 12 possibles à l’échelon européenne. C’est cette fois la faible équipe d’Hambourg (seulement 2 succès) qui a subi l’intensité parisienne et le récital de son meneur T.J. Shorts (120-91). Six matchs avant la fin des phases de poule, le Paris Basketball est déjà assuré de disputer les playoffs pour la 2e fois de sa jeune histoire, après l’élimination en quarts de finale la saison dernière.

Un nouveau record de points en bonus

Après avoir déjà étouffé l’équipe allemande au match aller (69-105), Paris a récidivé pour l’une de ses dernières sorties à la Halle Carpentier (avant son déménagement à la Adidas Arena en février prochain). Le meneur T.J. Shorts a une nouvelle fois fait étalage de tout son talent, compilant 26 points (11/13 de réussite aux tirs) et 7 passes décisives pour aucun ballon perdu.

Face à une équipe d’Hambourg qui a pourtant connu de la réussite offensivement (14/30 à 3-points, 15/16 aux lancers-francs), l’ensemble de l’escouade parisienne s’est fait plaisir : 18 points pour Medhy Ngouama (son meilleur total depuis son arrivée à Paris), 15 pour Tyson Ward qui noircit le tableau statistique avec 5 rebonds et 2 passes décisives, tout comme le remplaçant médical Justin Simon (8 points, 6 rebonds et 3 interceptions). Le jeune Maxim Logue a pu en profiter pour voir le parquet davantage qu’à l’accoutumée (2 points et 2 rebonds en 9 minutes). Tout cela pour arriver au total de 120 points et signer ainsi un nouveau record de points dans l’histoire du club, avec les 114 points passés à l’Hapoël Tel-Aviv début novembre.

