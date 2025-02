Victor Wembanyama ne pourra pas remporter son premier trophée de Défenseur de l’Année

La mauvaise nouvelle est tombée de manière brutale, autant pour le principal intéressé que pour son équipe et ses fans. La saison sophomore de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) s’arrête donc au All-Star Break, sans possibilité de disputer les deux mois restants de saison régulière. Tout cela à cause d’un caillot sanguin dans l’épaule, qui devra être surveillé et traité pendant des mois. Un rétablissement et un retour à 100% est cependant anticipé pour le début de la saison 2025/26.

Favori du DPOY jusqu’à maintenant

Si cette annonce met un sérieux coup aux espoirs de play-in de San Antonio, elle est surtout terrible pour Wembanyama. Sans compter les éventuelles inquiétudes médicales pour son avenir, tous ses espoirs de récompenses individuelles cette saison se sont éteints, quelques jours à peine après sa première sélection au All-Star Game. Cette fin de saison prématurée le met en effet hors-course pour ces dernières. Avec seulement 46 matchs disputés, il est bien en-dessous du minimum de 65 rencontres nécessaire pour être éligible aux trophées de fin de saison. Un plancher instauré depuis un an, censé limiter le load management des équipes, mais qui pénalise aussi les blessures.

With Victor Wembanyama expected to miss the remainder of the season, Jaren Jackson Jr. has taken over as the DPOY favorite 👀 pic.twitter.com/75r6cqFWdI — ESPN BET (@ESPNBET) February 20, 2025

Wembanyama ne pourra donc pas être élu Défenseur de l’année. Avec 3,8 contres et une perte moyenne de 13,1% aux pourcentages adverses à l’arceau, il était le grand favori pour récupérer le trophée à la fin de la saison. Malgré le fait que les Spurs ne soient que la 19e défense de NBA. Sa force de dissuasion est inégalée dans la ligue, et même vraisemblablement dans l’histoire. Deuxième du trophée l’année dernière avec 19 votes contre 72 pour Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), le natif de Chesnay avait prévenu son compatriote : « Qu’il gagne maintenant le trophée, parce qu’après ça ne sera plus son tour ! » Il devra finalement attendre encore un an pour tenir sa promesse. Quelques heures après l’annonce de son absence, c’est le DPOY 2022 Jaren Jackson Jr qui est devenu le nouveau favori, avec une cote de 1,83 selon les bookmakers de Las Vegas.

Ce n’est que partie remise ?

Wembanyama ne pourra pas non plus être élu dans une All-NBA Team, défensive ou principale. Il aura seulement eu le temps d’obtenir sa première étoile du All-Star Game. C’est au retour de celui-ci que les Spurs ont conduit des tests médicaux pour trouver une origine à sa fatigue. Et qu’ils ont trouvé cette thrombose veineuse profonde dans l’épaule. Le Français, qui n’a pas encore réagi à cette terrible annonce, voit donc lui passer sous le nez ces récompenses individuelles, et la fin de saison avec un potentiel play-in.

Mais ce n’est que partie remise, et c’est de toute façon loin d’être le plus important. Ce genre de pathologies peut être grave dans certains cas, notamment si elle n’est pas découverte à temps. Les Spurs ont expliqué qu’ils n’en étaient pas inquiets, et espèrent un retour à 100% pour la saison prochaine. Reste à savoir si l’international tricolore sera prêt à temps pour l’EuroBasket.