[Vidéo] Les 27 points du prospect Hugo Yimga-Moukouri contre Metz

Auteur de 27 points dans la victoire du Pôle France contre Metz (91-85) vendredi dernier en Nationale 1, Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans) a signé son record de points dans la division.

Cet ailier physique, fort rebondeur (7 prises sur ce match, 5,2 par match), qui tourne à 12,6 points et 1,1 passes décisives en 25 minutes après 31 matchs joués en NM1 en 2024-2025, finit fort son cursus à l’INSEP, alors qu’il devrait passer professionnel cet été même s’il lui reste une année d’éligibilité en U18. Son match montre ses progrès constants sur le tir extérieur (4/6 à 3-points sur la rencontre), lui qui tourne à 34,3% de réussite derrière l’arc sur 3,5 tentatives par rencontre cette saison.

Le média Scouting Lab permet de revoir les meilleures actions de son match contre Metz dans le tweet ci-dessous :

🇫🇷 6’8’’ Wing prospect Hugo YIMGA playing at pôle France (INSEP) had a carrer night against Metz (French pro team) 💫

27 points (4-6 3pts)

7 rebounds

4 assists

2 steals

The powerful wing delivered an outstanding performance, showcasing his scoring ability with a career-best… pic.twitter.com/O5pR3zUSgV

