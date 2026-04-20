Williams Narace (2,00 m, 29 ans) est de retour sur les parquets. L’intérieur de la JDA Dijon a rejoué le 17 avril 2026 face à Boulazac, soit exactement 132 jours après sa dernière apparition, le 6 décembre 2025 contre Monaco. Une longue absence liée à une déchirure au mollet qualifiée « d’importante » par le directeur sportif, Fabien Romeyer, qui avait freiné net son début de saison prometteur.

Un retour progressif mais victorieux

Pour cette reprise, le numéro 44 dijonnais a été utilisé avec parcimonie par le staff dijonnais. En 11 minutes de jeu, il a compilé 3 points, 4 rebonds et 1 passe décisive pour une évaluation de 5. Des statistiques modestes mais logiques après plus de quatre mois sans compétition.

L’essentiel était ailleurs : retrouver des sensations et participer à une victoire, face à Boulazac 103-85, dans un contexte important pour la fin de saison de Dijon.

Un début de saison qui laissait entrevoir du potentiel

Avant son arrêt brutal en décembre, l’ancien joueur du Mans avait montré des choses intéressantes sous ses nouvelles couleurs. Sur ses trois premiers matchs avec la JDA, il affichait des évaluations solides : 14, 14 puis 15 face à Chalon-sur-Saône, Gravelines-Dunkerque et Lyon-Villeubanne.

PROFIL JOUEUR Williams NARACE Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 29 ans (17/03/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,8 #90 REB 5,4 #21 PD 1 #151

Une montée en puissance qui laissait espérer un rôle significatif dans la rotation dijonnaise, notamment par son impact physique et sa capacité à contribuer des deux côtés du terrain.

Un renfort précieux pour la fin de saison

Le retour de Williams Narace intervient à un moment clé de la saison. Dijon, en quête de régularité, récupère un joueur capable d’apporter de la densité dans la raquette. Une bonne nouvelle pour compenser la suspension de Quentin Losser absent pour plusieurs matchs.

Reste désormais à savoir à quelle vitesse l’intérieur retrouvera son meilleur niveau. Après une blessure au mollet de cette ampleur, la gestion de son temps de jeu et de sa montée en régime sera déterminante.

Mais une chose est sûre : après 4 mois et 11 jours d’attente, la JDA Dijon peut compter sur un renfort supplémentaire pour aborder le sprint final.

12e au classement, le club bourguignon se déplace à Nanterre pour la prochaine journée de championnat.