A 24 ans seulement, Iliana Rupert a déjà tout gagné en club !

La valeur n’attend pas le nombre des années. Et Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) semble l’avoir compris de longue date. Ainsi depuis ses débuts en pro à Bourges en 2018, la grande soeur de Rayan Rupert en a fait la démonstration année après année. Au point de présenter à seulement 24 ans l’un des plus incroyables palmarès du basket tricolore. Hommes et femmes confondus.

En remportant son premier titre EuroLeague dimanche sous le maillot du Fener et aux côtés de sa compatriote en sélection Gabby Williams, Iliana Rupert (16 points dont 10 dans le 2ème quart-temps et 6 rebonds) a décroché la seule couronne qui lui manquait encore. Ajoutant un sacre continental à ses succès en France comme aux Etats-Unis.

Ainsi outre ce 1er titre européen, la fille du regretté Thierry Rupert compte à son actif une Coupe de France (2019), un championnat hexagonal (2022) et une EuroCoupe (2022) raflés sous le maillot des Tango, et un titre de championne NBA sous la tunique des Las Vegas Aces (2022). Sans oublier, aussi, une coupe de Turquie glanée début janvier grâce notamment à ses 16 unités et ses 5 rebonds en finale face au grand rival stambouliote Galatasaray.

🇫🇷 Iliana Rupert termine le jeu en club à seulement 24 ans. 🏆 Euroleague

🏆 Eurocup

🏆 WNBA

🏆 Championne de France

🏆 Coupe de France

🏆 MVP du championnat de France pic.twitter.com/w1clen7QRn — Lukas Nicot (@LukasNicot) April 19, 2026

Si bien que seules les compétitions internationales semblent toujours lui résister, exception faite du titre de championne d’Europe 2017 remporté avec la sélection U16 tricolore. Battue sur la dernière marche aux jeux de Paris ainsi qu’aux EuroBasket 2019 et 2021, Iliana Rupert sait ce qui lui reste à faire lors du prochain championnat d’Europe, prévu du 16 au 27 juin 2027.

Les statistiques d’Iliana Rupert en EuroLeague cette saison : 15,8 points, 5,8 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,8 interception par match.