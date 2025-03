Alexandre Sarr en double-double mais maladroit, Salaün renvoyé en G-League

Outre la belle performance de Zaccharie Risacher et la sortie sur blessure de Bilal Coulibaly, la soirée a été un peu terne pour les Français en NBA ce lundi 10 mars.

Pour les Wizards justement, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a terminé en double-double à Toronto. Le Toulousain a cumulé 16 points, 11 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 30 minutes mais Washington D.C. a perdu une 50e fois cette saison, chez les Raptors (119-104), et l’intérieur a été maladroit (5/19 aux tirs, dont 2/7 à 3-points).

Outre ce match, les autres Français ont été discrets. Moussa Diabaté n’a joué que 9 minutes (pour 2 points à 1/3 et 2 interceptions) dans la victoire surprise des Hornets à Miami (102-105). Tidjane Salaün n’était pas sur la feuille de match puisqu’il a été renvoyé en G-League.

OFFICIAL: The @hornets have assigned forward Tidjane Salaun to the @greensboroswarm of the @nbagleague. Salaun will join the team in Osceola today and play on Tuesday 3/11.

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) March 9, 2025