Nouveau match à plus de 20 points de Zaccharie Risacher pour venir à bout des Sixers de Yabusele

L’affiche entre Atlanta et Philadelphie aurait pu être alléchante sur le papier. Seulement, la réalité actuelle des deux équipes est bien différente. Aucune de leurs stars n’était présente ce soir (Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George, Trae Young et Jalen Johnson). Au total, ce sont huit joueurs qui étaient absents côté Sixers, et six chez les Hawks. Ce sont donc les lieutenants et seconds couteaux qui ont pris le relais. Titulaires dans leurs équipes respectives, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) étaient eux en pleine forme, et ont logiquement vu leur temps de jeu en hausse. Et c’est bien le plus jeune des deux tricolores qui s’en est le mieux sorti, autant individuellement que collectivement.

Deuxième carton en mars pour Risacher

Une semaine pile après sa grosse performance à Memphis (27 points), Risacher était bien parti pour en remettre une couche. Inspiré dans ses lectures des errements défensifs des Sixers et toujours aussi létal à 3-points, l’ancien de la JL Bourg comptait 17 points et 6 rebonds à la mi-temps. Il était dans la lignée de ses deux cartons à plus de 30 points cette saison. Mais sa deuxième période fut de moins bonne facture, notamment dans son adresse extérieure. Ses entrées sur le terrain ont correspondu avec les mauvaises périodes des Hawks.

Dans la victoire de 9 points (132-123) de la franchise géorgienne – leur troisième d’affilée – le Rookie du mois de février termine avec -12 de plus/minus, le plus bas de l’équipe. Mais sa ligne statistique brute est ce que l’on retiendra : 22 points à 9/16 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 8 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes. Il shoote à plus de 45% à 3-points depuis le 1er février.

« Il y a certains détails au niveau de ses pieds, de sa flexion, qui ont été améliorés. Et il a toujours la même confiance, il faut lui donner du crédit pour ça. Mais il faut aussi donner du crédit à notre staff, qui le pousse à être plus agressif. » Coach Quin Snyder en conférence de presse à propos de Risacher

Yabusele et les Sixers s’enfoncent encore un peu plus

C’est le quatrième match à plus de 20 points de Risacher, le deuxième en mars. Une performance qu’il faut d’autant plus saluer qu’elle arrive dans un match sans Trae Young, son passeur décisif le plus prolifique cette saison (67 caviars, contre 43 ou moins pour ses autres coéquipiers). En face, à part en fin de match, les Sixers ont été apathiques, semblant avoir abandonné tous leurs espoirs pour cette saison. Même les 35 points de l’ancien Knick Quentin Grimes n’ont pas eu d’impact.

Guerschon Yabusele subit lui aussi cette perte de motivation, comme le prouve son match à 0 point hier. Privé des espaces habituellement créés autour de lui par ses coéquipiers superstars, l’ancien madrilène termine cette nuit avec 7 points à 2/5 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes. Il est l’un des seuls de son équipe à finir avec un plus/minus positif (+7). Après le coup de sifflet final, il a pris le temps d’échanger longuement avec Risacher, lui prodiguant sûrement de précieux conseils.