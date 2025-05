Vassilis Spanoulis recadre Joan Peñarroya après Monaco – Barcelone : « Ce n’est pas bien »

Vassilis Spanoulis n’a pas apprécié les sous-entendus de Joan Peñarroya avant le match 3 entre Monaco et Barcelone. Après la défaite de la Roca Team (100-89), le technicien grec a utilisé la conférence de presse pour défendre ses joueurs et remettre les choses au clair.

Spanoulis : « Nous jouons physique mais propre »

Avant le troisième match de cette série de playoffs d’EuroLeague, Joan Peñarroya avait laissé entendre que l’AS Monaco usait de « différentes méthodes pour gagner des matchs ». Des propos mal reçus par Vassilis Spanoulis, qui a réagi fermement : « J’ai lu ce que le coach de Barcelone a dit. Nous, on ne fait pas de mauvais gestes. Je n’ai pas aimé ça. Nous jouons physique, mais très propres. » Il a ensuite félicité les Catalans : « Ils en voulaient plus ce soir. »

En conférence de presse, Joan Peñarroya a tenté de calmer le jeu, affirmant qu’il s’agissait d’un malentendu : « J’ai beaucoup de respect pour Spanoulis. Je crois qu’il a mal interprété mes propos. J’ai perdu deux matchs, et j’ai félicité mon adversaire sans chercher d’excuse. Quelqu’un a peut-être mal traduit mes déclarations. »

Une défense en difficulté selon le coach grec

Au-delà de la polémique, Vassilis Spanoulis a aussi analysé la défaite monégasque : « Ils ont pris 14 rebonds offensifs, on doit mieux défendre et faire les box-outs. On a été très bons en attaque avec 23 passes décisives et une grosse adresse à 3-points (13/27), mais défensivement, on n’a pas été à notre niveau habituel. »

L’ancien joueur du Panathinaïkos et de l’Olympiakos a aussi noté que les remplaçants de Barcelone avaient apporté un vrai plus : « Les joueurs sortis du banc ont fait un très bon boulot. Ils ont apporté beaucoup, contrairement aux matchs précédents. »

Avec ce succès, Barcelone relance la série (2-1 pour Monaco) et se donne le droit de rêver d’un match 5 en principauté. Spanoulis, lui, attend une réaction : « Je vais demander à mes joueurs de jouer plus dur. »