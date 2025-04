Monaco tombe à Barcelone sur le match 3, et ne mène plus que 2 victoires à 1

Le FC Barcelone a remporté sa première manche de son quart de finale face à l’AS Monaco (100-89), ce mercredi 30 avril au Palau Blaugrana. Les Catalans ont pris le dessus avec un 17-0 dans le deuxième quart-temps avant de résister au retour aux multiples tentatives de retour de la bande à Mike James. La faute essentiellement à leur défense trop permissive. La Roca Team n’avait d’ailleurs encaissé 100 points dans des matches sans prolongation qu’à deux reprises cette saison, contre Le Mans. « On a fait 23 passes décisives, on a une adresse incroyable à 3-points (13/27, NDLR). Mais notre défense a été en deçà de nos standards », a confessé le coach vaincu, Vassilis Spanoulis. « Barcelone a mieux joué, ils méritent de gagner », a ajouté le technicien grec, qui espère que ses troupes se reprendront ce vendredi pour le match 4.

Fort de deux prestations réussies en principauté, le staff monégasque avait décidé de ne rien changer avec les mêmes 12 joueurs inscrits sur la feuille de match, et des rotations quasiment similaires. Dans la lignée de son agressivité offensive du match 2, Jabari Parker (16 points à 4/7 à 3-points) a bien lancé le match de Barcelone sur deux paniers à 3-points consécutifs (11-6). Cependant, la Roca Team a enchaîné sur un 10-2 après 5 points de suite de Mike James et un 3-points d’Alpha Diallo (16 points à 4/4 à 3-points), notamment. Bien lancé, Mike James était déjà royal (18-24) mais un manqué de Jordan Loyd sous le cercle et une aide défensive côté balle de Terry Tarpey ont permis au Barça de revenir à égalité (24 partout). Heureusement, James a trouvé Matthew Strazel seul dans le corner pour clôturer le premier quart-temps sur un 3-points (24-27).

BIG 3️⃣ from Strazel to end the first quarter!@ASMonaco_Basket I #EveryGameMatters pic.twitter.com/d41TpLkSrh — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2025

Barcelone passe un 17-0, Monaco sonné

Mike James sorti, l’AS Monaco a sombré dans le deuxième quart-temps. Les joueurs de la principauté ont encaissé un 17 à 0 (41-27) avant que Alpha Diallo ne stoppe l’hémorragie avec 5 points de suite. Mais à la pause, l’écart était significatif en faveur des locaux (51-39) après un 3-points de Darío Brizuela sur la truffe de Daniel Theis et une gamelle de Jordan Loyd sur la possession suivante, juste avant la mi-temps. A l’image du petit arrière natif de Saint-Sébastien, la clique ibérique du Barça (Brizuela mais aussi Alex Abrines, Joel Parra et surtout Willy Hernangomez, qui a fini à 31 d’évaluation) a beaucoup pesé sur ce match 3. Un apport du banc souligné par Vassilis Spanoulis après la rencontre. « Ils ont fait un très bon boulot », a reconnu l’ancienne vedette de l’Olympiakos, qui n’a pas pu en dire autant de ses troupes (12 points du banc, sur 89).

Mike James maintient Monaco en vie

Le troisième quart-temps a beau avoir repris sur un 3-points d’Elie Okobo, Monaco a eu du mal à faire des stops derrière. C’était cependant avant qu’une salve de tirs à 3-points ne leur permettent de revenir à -6 (55-49). Seulement, trop d’approximations des deux côtés du parquet les ont empêché de se rapprocher davantage, même si Mike James (20 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds et 12 passes décisives pour 33 d’évaluation en 32 minutes au final) a tenu la barrage (69-62, 27′). Et si la Roca Team a poussé, poussé (71-66, 29′), Mouhammadou Jaiteh a manqué un deuxième dunk dans ce match avant de mal attraper une passe à l’intérieur. Sur la dernière action, Jabari Parker a rentré un panier à 3-points très difficile pour redonner de l’air aux Catalans (74-66).

Jabari beats the third quarter buzzer🚨 74 – 66 is the result with just 10 minutes left of action👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/Sa9QuS3aTo — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2025

Joel Parra l’a imité au retour sur le terrain avec un nouveau panier primé pour permettre au FC Barcelone de pointer à +11 (77-66). Mais une fois encore, Monaco a fait le forcing pour revenir au score. Excellent dans cette série, Elie Okobo (19 points à 6/10 aux tirs et 4 passes décisives pour 23 d’évaluation en 32 minutes) a pris le relai de Mike James (85-80). Une faute sifflée sur un tir à 3-points de Kevin Punter a finalement repoussé les visiteurs à 9 longueurs (90-81). Moins efficaces offensivement derrière, punis en défense et au rebond défensif sur leur small-ball (James-Strazel-Okobo-Diallo-Theis), les joueurs de Vassilis Spanoulis ne sont pas revenus une énième fois dans ce match 3. « Ils ont pris 14 rebonds offensifs », a constaté Vassilis Spanoulis, qui demande de réaliser de meilleurs écrans de retard lors du match 4. C’est l’un des nombreux enseignements à tirer de cette rencontre afin de retrouver le visage des matches 1 et 2 sur la quatrième manche ce vendredi 2 mai, toujours au Palau Blaugrana.

