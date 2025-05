Rookicks, de Lille à la NBA grâce à sa paire de baskets : « Je vivrai et mourrai avec les produits basket »

C’est une scène qui pourrait sembler sortie d’un rêve éveillé. Le 1er avril dernier, Tyrese Haliburton a foulé le parquet face aux Sacramento Kings avec une paire de Puma All-Pro Nitro aux pieds. Une paire imaginée par Réda Ouahbi, alias Rookicks, jeune créateur originaire de la métropole lilloise. Ce passionné d’équipements basket, passé de créateur amateur à référence en France, revient sur ce moment marquant et son parcours hors du commun.

Une paire, un joueur NBA et un moment inoubliable

« C’est gratifiant. La NBA, c’est la ligue qui nous fait rêver », confie Rookicks à propos de l’apparition de sa paire sur les parquets américains. Lors du NBA Paris Game en janvier dernier, il avait présenté sa création à Tyrese Haliburton (1,96 m, 25 ans) dans le Foot Locker des Champs-Élysées. Ce dernier lui glisse alors : « Je veux être le premier à porter ces chaussures en NBA. » Promesse tenue face aux Kings.

Mais Rookicks n’avait rien vu venir : « Le lendemain matin, en me levant, j’ai reçu beaucoup de messages. J’ai vu l’impact derrière, parce que globalement, il y a beaucoup de passionnés de basket qui me suivent, mais ça reste une niche. »

De YouTube aux stars NBA

Celui qui se rêvait créateur de contenu en 2017 a su imposer son expertise. En testant une paire par jour pendant six mois en 2021, il trouve sa ligne éditoriale et s’impose comme « l’un des seuls à démocratiser et couvrir l’actualité des chaussures de basket en France ».

Ses rencontres avec des stars NBA se multiplient : Zion Williamson, Jayson Tatum, Donovan Mitchell… Mais celui qui l’a le plus marqué reste LaMelo Ball. « Finalement, c’est juste un jeune de 21 ans, chill, cool, vraiment aux antipodes de ce qu’on peut penser d’un jeune joueur star aux États-Unis », raconte-t-il.

Une collaboration de deux ans avec Puma

Pourquoi avoir choisi la All-Pro Nitro pour sa première collab ? « J’avoue que si j’avais eu l’opportunité de faire une collaboration sur une paire de LaMelo, je l’aurais faite », reconnaît-il. Mais les contraintes étaient moindres sur ce modèle, ce qui lui a permis de « poser [son] storytelling dessus. »

Avec Puma, la relation s’est tissée depuis le retour de la marque sur le marché basket en 2020-2021. Rookicks insiste sur une chose : « Dans tous les contrats que je signe, il y a liberté de parole et transparence. » Même si cela signifie critiquer un modèle, comme la MB.04 de LaMelo Ball : « Moins performante que les précédentes », selon lui.

L’équipement, nerf de la guerre dans le monde du basket

Pourquoi les marques lui font confiance ? Parce qu’il parle produit, tout simplement. « Le produit, c’est le cœur du cyclone pour les équipementiers », explique-t-il. Son expertise est aujourd’hui reconnue, ce qui l’amène à travailler avec NBA Europe, Adidas, Jordan ou l’EuroLeague. Et surtout, à être sollicité pour interviewer les stars plutôt que pour simplement les côtoyer.

« À la base, je fais des reviews. Mais quand un athlète NBA vient à Paris, on va t’appeler parce que tu parles d’équipement toute l’année. »

Une passion née sur les playgrounds d’Armentières

Sa vocation, il l’a trouvée dans son quotidien de basketteur amateur. « Je jouais 6-7 jours par semaine. J’avais le rythme de vie d’un testeur », se souvient-il. Pas les moyens de tout acheter, mais une passion qui remplace largement les ressources. « Je me suis dit : comment avoir un travail qui ne me donne pas l’impression de travailler ? »

De Boulanger aux 370 000 abonnés TikTok

Après des études à l’étranger et un job chez Boulanger, il jonglait entre tests de chaussures à la pause déjeuner et tournages après le boulot. « C’était compliqué, et heureusement que je suis passionné, parce que sinon, j’aurais lâché l’affaire depuis un moment. »

Aujourd’hui, son contenu inspire en France comme à l’étranger. Et surtout, il n’oublie jamais sa communauté : « Sans eux, je ne suis pas là. » En témoigne son Rookicks Tour, qui l’a vu offrir 100 paires à ses abonnés.

Le mot de la fin : une histoire de passion

Si Rookicks est devenu une référence, c’est parce qu’il a suivi ce que lui dictait sa passion. Il conclut : « Chacun peut trouver sa vocation dans le basket. Moi, c’était de parler des équipements. »