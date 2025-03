Excellent depuis le All-Star Break, Zaccharie Risacher élu rookie du mois en NBA

L’excellente forme de Zaccharie Risacher en NBA au mois de février a été tamponnée par l’Association. L’ailier des Atlanta Hawks a été élu rookie du mois dans la conférence Est, en compagnie du joueur du Jazz d’Utah Isaiah Collier dans la conférence Ouest. C’est le second Français à recevoir cette distinction cette saison, après Alex Sarr en décembre, et seulement le 3e dans l’histoire avec Victor Wembanyama (trois fois élu en 2023-2024).

Utah Jazz guard Isaiah Collier and Atlanta Hawks forward Zaccharie Risacher have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in February. pic.twitter.com/mj0N2a3DfA

— NBA Communications (@NBAPR) March 4, 2025