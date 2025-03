Zaccharie Risacher garde le titre de rookie de la saison dans un coin de sa tête

Longtemps, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a semblé loin dans la course pour le titre de rookie de l’année. Mais entre sa forme du moment et la faiblesse générale de la cuvée 2024, le n°1 de la dernière Draft se retrouve sixième de la course au ROY. Interrogé par Sami Sadik de L’Équipe, l’ailier des Atlanta Hawks indique « toujours » y croire. Même s’il semble qu’il y a plus important pour lui : atteindre les playoffs avec son équipe.

« Chaque compétiteur qui se respecte a forcément des objectifs individuels en tête. Ce n’est pas ce à quoi je pense constamment, je suis plus tourné vers ce qu’on peut proposer collectivement chaque soir. Découvrir les playoffs, ce serait aussi incroyable, je joue pour gagner. Mais le rookie de l’année reste dans un coin de ma tête. Si j’avais l’opportunité de remporter un trophée individuel dès ma première saison, ça serait énorme. »

Après 52 rencontres, Zaccharie Risacher tourne à 11,4 points et 3,6 rebonds de moyenne.