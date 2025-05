Clarence Massamba, espoir de l’AS Monaco, s’engage avec Tennessee en NCAA

Clarence Fondeur Massamba (1,97 m, 20 ans), jeune arrière français formé entre Caen, les États-Unis et Monaco, va faire le grand saut vers la NCAA. Ce mercredi, l’université de Tennessee a officialisé sa signature. Après une saison solide avec les Espoirs de l’AS Monaco et quelques apparitions en Betclic ELITE, il intégrera les Volunteers pour la saison 2025-2026.

officially official 🔏🍊 welcome to Rocky Top @clarencemsb • via AS Monaco (France)

• 11.4 ppg / 3.0 rpg this season

• "our fans will love seeing the way he competes" — RB read more → https://t.co/3MQTvLmXgz pic.twitter.com/v2IcaIESKr — Tennessee Basketball (@Vol_Hoops) April 30, 2025

Un parcours entre la France, la Floride et la principauté

Né à Paris, formé au Caen Basket Calvados, Clarence Massamba s’est envolé très jeune vers les États-Unis pour poursuivre son cursus au lycée. Pendant deux saisons, il a porté les couleurs de The Rock School à Gainesville, en Floride, menant son équipe au titre SIAA et se distinguant dans plusieurs tournois prestigieux comme le Chick-Fil-A Classic (19 points de moyenne).

À l’été 2024, il est retourné en France pour rejoindre l’AS Monaco. Avec l’équipe Espoirs, il a affiché une ligne de stats convaincante chez le deuxième du championnat : 11,4 points à 46,2% de réussite aux tirs (dont 32,5% à 3-points sur 4 tentatives par match), 3 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,4 interception en 24 minutes, sur 22 matchs (15 titularisations). Il a inscrit plus de 20 points à quatre reprises, dont un pic à 25 unités contre l’Élan Chalon. Il a également eu l’opportunité de goûter au très haut niveau avec trois apparitions en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Clarence FONDEUR MASSAMBA Poste(s): Ailier Taille: 197 cm Âge: 20 ans (14/02/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 11,5 #44 REB 3 #101 PD 1,4 #96

Tennessee séduit par son profil complet

Classé trois étoiles par ESPN, Massamba a reçu l’intérêt de plusieurs grandes universités (Duke, Kansas, Ohio State…). Mais c’est Tennessee et Rick Barnes qui ont réussi à convaincre le Français. « Clarence est un arrière long, athlétique et polyvalent, capable d’attaquer en transition et d’exceller avec ou sans ballon », a déclaré le coach des Volunteers dans le communiqué officiel. « Il a une belle lecture du jeu, un très bon QI basket et joue avec une vraie intensité. Nos fans vont adorer son style. »

Avec cette signature, Tennessee confirme son attrait pour les talents européens et ajoute un nouveau Français à son histoire, après Yves Pons entre 2017 et 2021, ou encore Quentin Diboundje (1,94 m, 22 ans). Massamba rejoint ainsi une classe de recrutement 2025 ambitieuse, aux côtés notamment de Nate Ament et DeWayne Brown II.