Eric Girard peut-il retrouver la SIG Strasbourg ?

Champion de France avec la SIG Strasbourg en 2005, Eric Girard peut-il retrouver le club alsacien 20 ans plus tard ? Après avoir fait le choix d’écarter Laurent Villa du poste de coach principal, la direction de la SIG va devoir retrouver son nouvel homme fort. Selon nos informations, plusieurs profils de technicien provenant de l’école de l’ex-Yougoslavie ont été étudiés et l’actuel coach d’Ostende, Dario Gjergja, a été sollicité. Mais comme l’a indiqué Matthieu Marot, journaliste au Populaire du Centre, le nom faisant le plus écho depuis quelques jours dans la plaine alsacienne est celui d’Eric Girard (60 ans).

Après avoir devancé l'annonce de son départ du Portel _ où tout le monde s'était mis d'accord pour mettre fin à l'histoire entre les deux parties en fin de saison _, Eric Girard fait actuellement le forcing pour effectuer son retour à Strasbourg en vue du prochain exercice. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) March 10, 2025

Le technicien maugeois va quitter l’ESSM Le Portel à l’issue de la saison 2024-2025, après 13 années sur place. Faiseur de miracle, l’ancien joueur de La Jubaudière compte désormais retrouver une mission au sein d’une cylindrée dotée d’un budget supérieur à celui du club nordiste. Reste à savoir si les dirigeants actuels de la SIG répondront favorablement aux avances de celui qui a passé quatre ans à la tête de son équipe professionnelle, entre 2004 et 2008. Charge est de reconnaître que les résultats du Portel d’Eric Girard contre leur équipe sont plutôt bons ces dernières années, avec un encore un deux sur deux cette saison. D’ailleurs, le récent succès stelliste (67-65) face à Strasbourg a définitivement coûté le poste de coach strasbourgeois à Laurent Vila.

Quel directeur sportif ?

Mais avant de nommer un coach, la SIG Strasbourg devra probablement être en mesure de communiquer sur celui qui prendra en main la direction sportive. Car il ne serait pas raisonnable de ne pas former un binôme à même de pouvoir collaborer. L’Italien Nicola Alberani, par ailleurs membre du Directoire sur le mandat de 2022 à 2025, fait partie de la short-list du Maccabi Tel-Aviv. D’insistances rumeurs dans la botte l’envoient également à la Virtus Bologne, sans qu’elles n’aient été confirmées à ce stade. Dans l’éventualité où il partirait, le nom d’un notable local est régulièrement évoqué pour prendre en charge une partie de ses prérogatives.