Julien Mahé futur coach de Nanterre, Germain Castano pour lui succéder à Saint-Quentin ?

Après avoir fait le bonheur de Saint-Quentin depuis plus de cinq ans, Julien Mahé (41 ans) pourrait se lancer dans un nouveau projet à Nanterre. Selon Matthieu Marot du Populaire du Centre, le technicien breton pourrait prendre la suite de Philippe Da Silva au sein du club des Hauts-de-Seine. L’ancien coach de Dijon et Gravelines-Dunkerque a amené le SQBB des bas fonds de la Pro B à la BCL en passant par le titre de champion de Pro B, la qualification en playoffs de la Betclic ELITE et la demi-finale de la Leaders Cup. Nanterre, qui aspire à retrouver régulièrement le top 8 du championnat grâce notamment à un projet de salle, voudrait faire de lui son nouvel homme fort alors que la transition entre Pascal Donnadieu et Philippe Da Silva (toujours sous contrat cependant) n’a pas rencontré le succès espéré.

Julien Mahé, un accompagnateur de projet apprécié des agents de jeunes joueurs

Adepte d’une défense agressive et d’une intensité de tout instant, Julien Mahé s’est aussi établi comme un entraîneur de confiance pour les jeunes joueurs et leurs représentants. Ainsi, il a permis à Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) de voir sa cote exploser en 2021-2022 avant de connaître une véritable success story avec Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) depuis le printemps 2024.

Outre la mise en place d’un projet sportif ambitieux afin de maintenir le club picard à haut-niveau, le SQBB va devoir s’atteler à lui trouver un remplaçant. Toujours selon Matthieu Marot, c’est Germain Castano (53 ans), libre depuis son départ d’Orléans en fin de saison 2023-2024, qui tiendra la corde. Affaire à suivre.