Résident de Maurice-Thorez, Nanterre 92 rêve d’une nouvelle salle

Depuis plus de 20 ans, Nanterre 92 a pris ses quartiers dans le palais des sports Maurice-Thorez (3 000 places depuis les rénovations en 2015). En plus de deux décennies, le club des Hauts-de-Seine a connu une ascension fulgurante, remportant notamment un titre de champion de France Pro B en 2011, avant deux ans plus tard de conquérir celui de Pro A en 2013, et même deux Coupes d’Europe, l’EuroChallenge en 2014 et la FIBA Europe Cup en 2017.

« J’ai toujours pensé que la salle était la pierre angulaire d’un projet de club » Pascal Donnadieu dans L’Équipe

Mais dans un championnat de France où les nouvelles salles sortent de terre régulièrement ces dernières années, Nanterre 92 voudrait également franchir une nouvelle dimension, avec une enceinte plus moderne. « J’ai toujours pensé que la salle était la pierre angulaire d’un projet de club », expliquait Pascal Donnadieu àL’Équipe début février, lui l’ancien entraîneur emblématique de l’institution nanterienne (de 1987 à 2004), aujourd’hui directeur sportif du club.

Les matchs à Paris La Défense Arena : pour une certaine crédibilité

Une volonté affichée au sortir d’un nouveau match organisé par le club altoséquanais à Paris La Défense Arena, le 4e de son histoire depuis 2018. Chaque événement a rassemblé à minima plus de 13 000 personnes, avec une barre des 15 000 spectateurs franchie à chaque fois pour les trois premières éditions, de quoi permettre à Nanterre 92 de posséder les trois meilleures affluences sur un match de l’histoire de la LNB.

Ainsi, avec leurs apparitions annuelles dans l’enceinte du quartier de La Défense, Nanterre 92 et ses dirigeants veulent montrer la viabilité de la création d’une nouvelle salle dans l’ouest parisien. « Nous voulons prouver qu’un projet de nouvelle salle – parce que celui-ci viendrait avec un soutien multiple, des institutions, de nos partenaires et même populaire -, est viable, et porteur, tant économiquement qu’aux niveaux sportif et sociétal », exposait Frédéric Donnadieu, frère de Pascal et président du club.