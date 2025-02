Avec l’envie de « partir sur un autre projet », Eric Girard explique son départ du Portel

Après plus de 13 ans de bons et loyaux services, Éric Girard va quitter l’ESSM Le Portel au terme de la saison 2024-2025. La fin à venir d’une très belle histoire entre les deux parties, que le technicien a préféré anticiper en annonçant dès le mois de février sa volonté de ne pas poursuivre une aventure débutée en mars 2012 sur la Côte d’Opale.

Le Portel en Betclic ELITE : Une lutte « à armes inégales »

Auprès de La Voix du Nord, Eric Girard s’est expliqué sur les raisons de son départ à venir du Portel. S’il est parvenu au cours des dernières années à emmener Le Portel en playoffs de Betclic ÉLITE, en finale de Coupe de France et ou encore en quart de finale de la Coupe d’Europe, cela va être de plus de plus compliqué, avec la densité et la montée en puissance du championnat de France. Ainsi, l’impossibilité pour le club stelliste de lutter financièrement avec les autres formations de l’élite est l’une des raisons des envies d’ailleurs du champion de France 2005 avec Strasbourg.

« Plein de choses ont fait que cette aventure a duré 14 ans, ça aurait peut-être pu durer plus longtemps ou pas… mais j’ai jugé que le club, depuis malheureusement quelques années et malgré tous les efforts de dirigeants et de commerciaux, stagnait », analyse-t-il. « Pendant ce temps, la Betclic Élite évoluait de façon importante avec des budgets comme il n’y a jamais eu en France. Il y a les trois premiers (ASVEL, Monaco, Paris Basket) mais il y a aussi les équipes contre lesquelles on est censés lutter. Cela fait déjà depuis quelque temps qu’on lutte à armes inégales selon moi. »

La volonté de rejoindre un club avec « plus d’ambitions »

La fin de l’aventure au Portel ne signifie pas pourtant l’arrêt de la carrière d’entraîneur d’Eric Girard. À bientôt 61 ans, celui qui a survécu à deux récidives d’un cancer des cordes vocales a encore la volonté de coacher dans les années à venir.

« Aujourd’hui, j’espère que j’ai tourné la page de la maladie, je suis en très bonne forme et je me dis que la passion est toujours intacte. Comme mon corps répond bien, s’il y a l’occasion de partir sur un autre projet, avec un peu plus de sérénité, un peu plus de moyens et un peu plus d’ambitions, quand on a 60 ans comme moi, il ne faut pas non plus attendre dix ans. »

En attendant, Eric Girard va s’appliquer à réussir son dernier défi au Portel : maintenir pour la 10e saison consécutive l’ESSM dans l’élite du basket français. À l’aube du dernier tiers de la saison, le club est 15e et donc barragiste. Rien d’insurmontable pour le faiseur de miracles stelliste…