Bilal Coulibaly blessé lors du match entre Washington et Toronto

Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a vu son match face aux Toronto Raptors s’arrêter brutalement ce lundi 10 mars. L’arrière/ailier des Washington Wizards a subi une lourde chute après un dunk tenté en première période, qui l’a contraint à quitter la rencontre après seulement huit minutes de jeu.

Titularisé pour ce match, Coulibaly avait bien débuté la rencontre avec 4 points et 2 rebonds en sept minutes. Mais sur une tentative de dunk à deux mains, il a été déséquilibré en l’air après un contact avec Jamison Battle, provoquant une chute violente sur le flanc. Malgré la douleur, il s’est relevé pour tenter un lancer franc, avant de se diriger vers les vestiaires.

Scary fall for Bilal Coulibaly.

Luckily he got up and walked it off. Appears to be okay. pic.twitter.com/8CALYvLSQ0

— Greg Finberg (@GregFinberg) March 11, 2025