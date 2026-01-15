Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

[Analyse] Promu et sur le podium, Valence s’impose comme un modèle de jeu pour les coaches

EuroLeague - Promu cette saison en EuroLeague, Valence surprend tout le monde. Sur le podium du classement avec un budget très inférieur aux cadors et sans superstar dans son effectif, le club espagnol est aujourd’hui une référence absolue en matière de jeu collectif et de spacing. Process Corporation analyse le jeu proposé par Pedro Martinez.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Analyse] Promu et sur le podium, Valence s’impose comme un modèle de jeu pour les coaches

Brancou Badio et Valence réalisent une belle saison de l’EuroLeague

Crédit photo : AS Monaco

Promu cette saison, Valence est en train de réaliser une campagne d’EuroLeague tout simplement exceptionnelle. Dans une compétition toujours plus dense, où chaque soirée ressemble à un piège, le club espagnol pointe en tête du classement. Un exploit d’autant plus marquant qu’il s’appuie sur un budget limité, un effectif sans grandes têtes d’affiche… et pourtant l’une des attaques les plus efficaces du continent.

Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d’une philosophie de jeu claire, lisible et parfaitement exécutée, qui en fait aujourd’hui un véritable cas d’école pour les entraîneurs européens. Selon les GM de l’EuroLeague, Pedro Martinez est en tout cas le meilleur coach de la saison à l’issue de la phase aller.

LIRE AUSSI

Pourquoi le jeu de Valence fonctionne si bien

L’analyse réalisée par Process Corporation met en lumière deux piliers fondamentaux expliquant l’efficacité offensive de Valence cette saison en EuroLeague.

Un style agressif et assumé

Premier élément clé : le style. Valence s’inscrit dans une dynamique très moderne, inspirée de ce que l’on a pu voir récemment à Paris. Une équipe agressive au rebond offensif, très dangereuse en contre-attaque, et qui joue avec une intensité constante.

Le jeu est volontairement simple, mais exigeant. Peu de systèmes sophistiqués, mais des principes clairs, répétés, travaillés jusqu’à l’excellence. L’utilisation intelligente des slips, notamment, permet de punir les aides défensives et de créer des avantages immédiats près du cercle.

Rendre simple ce qui est complexe

Le deuxième facteur est sans doute le plus marquant : la capacité de Valence à simplifier l’extrême complexité du jeu offensif.

Le spacing est permanent, précis et discipliné. Les joueurs occupent parfaitement les espaces, vont à l’essentiel et évitent toute surcharge inutile. Là où beaucoup d’équipes empilent les systèmes, Valence se contente de peu de choses, mais les exécute à un niveau d’exigence remarquable.

Ils ne récitent pas. Ils lisent. Ils réagissent. Leur attaque repose sur des principes clairs, une compréhension collective du jeu et une exécution irréprochable. Peu de variations, mais une constance redoutable qui finit par user les défenses adverses.

Un modèle pour les coaches européens

Avec des moyens limités, Valence démontre qu’une identité forte, un spacing de très haut niveau et une lecture collective du jeu peuvent suffire à dominer l’EuroLeague. Un message fort pour tous les coaches, dans un contexte où la sophistication tactique prend parfois le pas sur la clarté et la simplicité.

Voici l’analyse de Process Corporation en vidéo :

coaching
coaching
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Melvin Ajinça a signé son record de points en pro ce mardi soir
Betclic ELITE
00h00Melvin Ajinça améliore son record de points en pro et relance l’ASVEL face à Boulazac
Les arbitres sont souvent sous le feu des projecteurs en cas de décisions contestées
Betclic ELITE
00h00Arbitrage : simple ressenti ou vraie crispation cette saison en Betclic ÉLITE ?
Brancou Badio et Valence réalisent une belle saison de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00[Analyse] Promu et sur le podium, Valence s’impose comme un modèle de jeu pour les coaches
EuroCup Féminine
00h00En Espagne, Villeneuve d’Ascq fait un grand pas vers la qualification en quarts
EuroCup
00h00« Si on refait des performances comme ça, il est possible qu’on reste premiers » : la JL Bourg tombe les armes à la main face au Besiktas
EuroLeague Féminine
00h00Folle soirée en EuroLigue féminine : Basket Landes première équipe à faire tomber Fenerbahçe, Bourges prend feu et fait la bonne opération
Basketball Champions League
00h00Éliminé en play-in de 2 petits points par Tofas Bursa, Cholet peut avoir des regrets
Jean-Baptiste Maille et la SIG Strasbourg ont pris le bouillon à Paris mardi soir, trois jours après leur succès à Bourg, avec un effectif limité
Betclic ELITE
00h00« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris
Betclic ELITE
00h00Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs
Recrue du BCM Gravelines-Dunkerque, Jacob Gilyard a disputé la saison 2023-2024 en NBA avec les Memphis Grizzlies
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque recrute enfin : l’ex-meilleur passeur de G-League débarque au BCM
1 / 0
Livenews NBA
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points
NBA
00h00Jamal Murray écrase Dallas : Cooper Flagg blessé, les Nuggets s’imposent 118-109
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jaylen Browna pesté contre l'arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA
Joe Mazzulla s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de Boston chez les Indiana Pacers, et la NBA lui donne raison
NBA
00h00La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal
1 / 0