[Analyse] Promu et sur le podium, Valence s’impose comme un modèle de jeu pour les coaches

Promu cette saison, Valence est en train de réaliser une campagne d’EuroLeague tout simplement exceptionnelle. Dans une compétition toujours plus dense, où chaque soirée ressemble à un piège, le club espagnol pointe en tête du classement. Un exploit d’autant plus marquant qu’il s’appuie sur un budget limité, un effectif sans grandes têtes d’affiche… et pourtant l’une des attaques les plus efficaces du continent.

Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d’une philosophie de jeu claire, lisible et parfaitement exécutée, qui en fait aujourd’hui un véritable cas d’école pour les entraîneurs européens. Selon les GM de l’EuroLeague, Pedro Martinez est en tout cas le meilleur coach de la saison à l’issue de la phase aller.

Pourquoi le jeu de Valence fonctionne si bien

L’analyse réalisée par Process Corporation met en lumière deux piliers fondamentaux expliquant l’efficacité offensive de Valence cette saison en EuroLeague.

Un style agressif et assumé

Premier élément clé : le style. Valence s’inscrit dans une dynamique très moderne, inspirée de ce que l’on a pu voir récemment à Paris. Une équipe agressive au rebond offensif, très dangereuse en contre-attaque, et qui joue avec une intensité constante.

Le jeu est volontairement simple, mais exigeant. Peu de systèmes sophistiqués, mais des principes clairs, répétés, travaillés jusqu’à l’excellence. L’utilisation intelligente des slips, notamment, permet de punir les aides défensives et de créer des avantages immédiats près du cercle.

VALENCIA BASKET: IDENTIDAD Creo que este clip sintetiza muy bien lo que es el Valencia Basket de Pedro Martínez. Buscar ventajas rápidas: mano a mano para ser agresivos y buscar triple de pintura

Todos al rebote ofensivo: aceptamos el tiro pic.twitter.com/h3N74I9EEe — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) January 8, 2026

Rendre simple ce qui est complexe

Le deuxième facteur est sans doute le plus marquant : la capacité de Valence à simplifier l’extrême complexité du jeu offensif.

Le spacing est permanent, précis et discipliné. Les joueurs occupent parfaitement les espaces, vont à l’essentiel et évitent toute surcharge inutile. Là où beaucoup d’équipes empilent les systèmes, Valence se contente de peu de choses, mais les exécute à un niveau d’exigence remarquable.

Ils ne récitent pas. Ils lisent. Ils réagissent. Leur attaque repose sur des principes clairs, une compréhension collective du jeu et une exécution irréprochable. Peu de variations, mais une constance redoutable qui finit par user les défenses adverses.

Un modèle pour les coaches européens

Avec des moyens limités, Valence démontre qu’une identité forte, un spacing de très haut niveau et une lecture collective du jeu peuvent suffire à dominer l’EuroLeague. Un message fort pour tous les coaches, dans un contexte où la sophistication tactique prend parfois le pas sur la clarté et la simplicité.

Voici l’analyse de Process Corporation en vidéo :