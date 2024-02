Anonyme à Chalon, Einaras Tubutis renait en Lituanie

À Chalon-sur-Saône cette saison, il fut le dernier arrivé et premier reparti. Arrivé début septembre, Einaras Tubutis (2,07 m, 25 ans) avait été remercié dès la mi-novembre, après n’avoir joué que trois matchs de Betclic ÉLITE sur onze possibles avec l’Élan (2,7 points à 36% en 10 minutes), et deux de Coupe de France (3,5 points).

Pourtant pas inintéressant ces deux dernières saisons à l’étranger, entre le ZZ Leiden et Francfort, l’ancien bourguignon est retourné dans son pays natal, la Lituanie. Tubutis a accepté de renforcer les rangs de Mazeikiai et a d’ailleurs livré une première copie très convaincante en LKL : 16 points à 8/8 et 4 rebonds pour 20 d’évaluation en 19 minutes lors d’une victoire à Jonava (96-87).