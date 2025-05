Avec une demi-saison jouée, Victor Wembanyama récupère le trophée du contreur le plus prolifique

Il n’a plus joué un match de basket depuis la mi-février, mais remporte tout de même un trophée de fin de saison. C’est dire la domination de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) malgré son jeune âge. Le prodige français vient en effet d’être récompensé du trophée de contreur le plus prolifique de cette saison NBA, le « blocks champion ».

Le meilleur défenseur de la planète ?

Avec seulement 46 matchs joués, il a cumulé 176 contres (3,8 de moyenne). Soit quasiment… 30 de plus que le second Brook Lopez (148), qui a pourtant joué 80 matchs. Il a mis tous ses concurrents à distance, y compris son compatriote Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), neuvième avec 104 rejections en 72 matchs. Wembanyama a compté un match à 10 contres cette saison, et six autres à 7 et plus. Les équipes adverses étaient à chaque fois obligées de changer leur plan de jeu quand il était sur le parquet, en tirant beaucoup plus de loin. Sans sa fin de saison prématurée, le trophée de Défenseur de l’année lui était promis.

Wembanyama lui-même a semblé surpris par ce trophée, remis en mains propres par son coach Mitch Johnson, récemment confirmé à la tête des Spurs pour prendre la relève définitive de Gregg Popovich. « Carrément ! Je ne m’y attendais pas » l’entend-on dire. Actuellement dans le Texas, il a repris les entraînements, deux mois et demi après le diagnostic de sa thrombose à l’épaule droite. On l’a notamment vu aux côtés de son ancien coéquipier à Nanterre Maxime Raynaud lors d’un entraînement, ou de Gabby Williams, Dominique Malonga et Tidjane Salaün avant un match WNBA à Dallas. Sa participation à l’EuroBasket reste toujours en suspens.