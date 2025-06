[Officiel] Retour aux sources pour Enzo Goudou-Sinha à Nancy

La rumeur n’en finissait plus de prendre du volume. Interrogé, dans l’émission du club en direct ce mercredi 28 mai, le président Aurélien Fortier ne cachait pas son sourire quant à un éventuel retour d’Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans). Sans pour le moins confirmer l’arrivée du pur produit de la formation du SLUC.

Le retour aux sources

Quatre jours plus tard, c’est désormais officiel, l’ancien meneur des Cougars sera bel et bien un joueur du SLUC Nancy, la saison prochaine. Dépouillé des ses JFL, Anthony Labanca (parti à JL Bourg) et Clément Frisch (parti en Espagne), le neuvième de saison régulière a su rebondir en s’attachant des services d’un garçon bien connu de Gentilly. Enfant de Cahors, mais adolescent à Nancy où il a remporté le Trophée du Futur en 2017, Enzo Godou Sinha revient avec un nouveau statut, celui de leader. Pensionnaire de la maison Lorraine d’abord en Espoir puis en Pro (2017-2021), le chouchou de Jean-Weille revient après une expérience inspirante à Cholet puis Saint Quentin où il a pris du volume.

Son retour en France paraît somme toute logique, après une brève pige en Liga ABC avec Andorre (8 matchs, 2,1 points en 6 minutes de moyenne). Son retour chez les Cougars s’inscrit dans la poursuite de son ascension. La mène nancéenne sera ainsi animée par un JFL, ce qui n’était plus arrivé depuis de nombreuses années.